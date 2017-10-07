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Голландия вырвала победу у Белоруссии

Голландия обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:1.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Беларусь - Нидерланды 1:3

Голы: Проппер, 24, Володько, 55, Роббен, 84 (пен.), Депай, 90+3

Беларусь: Черник, Политевич, Володько, Янушкевич, Риос, Драгун, Карницкий, Стасевич, Баланович (Бурко, 76), Маевский, Сигневич (Сарока, 87)

Нидерланды: Силлессен, Янмат, Дейк, Рекик, Блинд, Вейналдум, Проппер (Классен, 83), Роббен, Вильена (Дост, 56), Бабель, Янссен (Депай, 68)

Предупреждения: Баланович, 35, Янмат, 58, Сигневич, 58, Вейналдум, 59, Риос, 75

Болгария - Франция 0:1

Голы: Матюиди, 3

Болгария: Илиев, Божиков, Бодуров, Занев, Манолев (Димитров, 87), Попов, Славчев, Неделев, Костадинов, Галабинов (Краев, 48), Делев

Франция: Льорис, Юмтити, Динь, Сидибе, Варан, Канте (Рабио, 34), Толиссо, Матюиди, Мбаппе (Жиру, 85), Гризманн, Ляказетт (Пайет, 76)

Предупреждения: Славчев, 9, Занев, 51, Краев, 62, Костадинов, 67, Жиру, 90+1
Теги: Сборная Голландии Сборная Белоруссии
Вчера, 23:59
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