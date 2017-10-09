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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Шевченко: очень не хотелось, чтобы возникла такая турнирная ситуация, как сейчас
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии.
"Настроение отличное, ждем наших болельщиков завтра. С большим уважением отношусь к хорватскому футболу, стране, футболистам и болельщикам. Это не лучшее развитие событий для наших команд. Я считаю, что в нашей группе есть три команды, которые показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения организации игры. Не всегда результат был лучшим, но для нас это финальная игра. Хорваты будут играть тоже только на победу. Если они сыграют вничью, то у них практически не будет шансов. Приятно играть против такой сильной команды.
Несмотря на замену тренера, команда имеет сильных исполнителей и завтра они предстанут в отличной форме. Мы же готовы к этой игре.
У них есть хорошие нападающие, да и в центре поля хватает сильных исполнителей. Тот же Модрич, например. О смене тренера у соперников я не думаю. Игроки очень хорошие и если в Федерации посчитали, что тренер не справился со своими функциями, то это их решения. Хорватия - сборная с характером. Кроме высококлассных футболистов у них есть характер. Мы должны быть к этому готовы", - цитирует Шевченко "Террикон".
"Настроение отличное, ждем наших болельщиков завтра. С большим уважением отношусь к хорватскому футболу, стране, футболистам и болельщикам. Это не лучшее развитие событий для наших команд. Я считаю, что в нашей группе есть три команды, которые показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения организации игры. Не всегда результат был лучшим, но для нас это финальная игра. Хорваты будут играть тоже только на победу. Если они сыграют вничью, то у них практически не будет шансов. Приятно играть против такой сильной команды.
Несмотря на замену тренера, команда имеет сильных исполнителей и завтра они предстанут в отличной форме. Мы же готовы к этой игре.
У них есть хорошие нападающие, да и в центре поля хватает сильных исполнителей. Тот же Модрич, например. О смене тренера у соперников я не думаю. Игроки очень хорошие и если в Федерации посчитали, что тренер не справился со своими функциями, то это их решения. Хорватия - сборная с характером. Кроме высококлассных футболистов у них есть характер. Мы должны быть к этому готовы", - цитирует Шевченко "Террикон".
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