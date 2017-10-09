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СМИ: "Барселона" может приобрести Антони Марсьяля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может продолжить карьеру в "Барселоне", информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что если и в ближайшее время Марсьялю не удастся стать основным игроком манкунианцев, то каталонский клуб попробует оформить его трансфер.
Теги: Марсьяль Барселона Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 03:27
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