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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Паулу Фонсека: верю в победу Украины в матче с Хорватией
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека уверен, что сборная Украины сможет одержать победу над Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
"Я верю в победу сборной Украины в матче против Хорватии. Убежден, что команда Шевченко сможет добыть нужный результат. Этому будет содействовать поддержка болельщиков на стадионе. Лично смогу посетить матч и буду болеть за Украину. Надеюсь, что сборной Украины удастся попасть на чемпионат мира", - приводит слова специалиста footballua.tv.
"Я верю в победу сборной Украины в матче против Хорватии. Убежден, что команда Шевченко сможет добыть нужный результат. Этому будет содействовать поддержка болельщиков на стадионе. Лично смогу посетить матч и буду болеть за Украину. Надеюсь, что сборной Украины удастся попасть на чемпионат мира", - приводит слова специалиста footballua.tv.
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