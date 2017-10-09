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Паулу Фонсека: верю в победу Украины в матче с Хорватией

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека уверен, что сборная Украины сможет одержать победу над Хорватией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

"Я верю в победу сборной Украины в матче против Хорватии. Убежден, что команда Шевченко сможет добыть нужный результат. Этому будет содействовать поддержка болельщиков на стадионе. Лично смогу посетить матч и буду болеть за Украину. Надеюсь, что сборной Украины удастся попасть на чемпионат мира", - приводит слова специалиста footballua.tv.
Теги: Фонсека Сборная Хорватии Сборная Украины
Сегодня, 21:20
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