Экс-игрока "Барселоны" и сборной Бразилии задержали за организацию петушиных боев

Полиция Бразилии в ходе спецоперации в городе Палмейра-дас-Мисойнс задержала бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Бразилии Фабио Рошембака.Экс-футболист обвиняется в незаконной организации петушиных боев, подпадающих под экологическое преступление. На месте происшествия были обнаружены 89 петухов и более 100?000 долларов наличными, а также наркотики и дробовик.В 2011 году полиция уже находила на ферме футболиста бойцовых петухов.