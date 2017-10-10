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Экс-игрока "Барселоны" и сборной Бразилии задержали за организацию петушиных боев

Полиция Бразилии в ходе спецоперации в городе Палмейра-дас-Мисойнс задержала бывшего полузащитника "Барселоны" и сборной Бразилии Фабио Рошембака.

Экс-футболист обвиняется в незаконной организации петушиных боев, подпадающих под экологическое преступление. На месте происшествия были обнаружены 89 петухов и более 100?000 долларов наличными, а также наркотики и дробовик.

В 2011 году полиция уже находила на ферме футболиста бойцовых петухов.

Sportbox
Сегодня, 12:39
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№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
На месте происшествия были обнаружены 89 петухов и более 100?000 долларов наличными, а также наркотики и дробовик.

laughing
но задержали его именно за петухов


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
думал неужто Неймар

он сам участвовал в боях


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 12:47) #
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прям как в Южном парке
Регистрация: 24.02.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
думал неужто Неймар
Регистрация: 17.05.2013
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