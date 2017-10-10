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"Спартак" поздравил Джано Ананидзе с днем рождения

"Спартак" поздравил полузащитника Джано Ананидзе с днем рождения. Грузинскому хавбеку сегодня исполняется 25 лет.

- "ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Джано с днем рождения, желает ему крепкого здоровья и успешных игр за нашу команду, - говорится в поздравлении пресс-службы красно-белых.

Теги: Спартак Ананидзе
Сегодня, 14:05
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(1)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
пожелаю больше играть а не валятся в лазаретах!


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
"СПАРТАК" ПОЗДРАВИЛ ДЖАНО АНАНИДЗЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Теперь всем убиться, штолле? Великое дело провернули.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
поздравляем! и пора становится лидером СПАРТАКА!
Регистрация: 23.03.2009
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