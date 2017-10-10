"Спартак" поздравил Джано Ананидзе с днем рождения

Сегодня исполняется 25 лет полузащитнику «Спартака» Джано Ананидзе!



С днем рождения, Джано! ???? pic.twitter.com/20P6heGuCw — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 9, 2017

"Спартак" поздравил полузащитника Джано Ананидзе с днем рождения. Грузинскому хавбеку сегодня исполняется 25 лет.- "ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Джано с днем рождения, желает ему крепкого здоровья и успешных игр за нашу команду, - говорится в поздравлении пресс-службы красно-белых.