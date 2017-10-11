ФИФА не будет вмешиваться в итоговый результат матча Панама - Коста-Рика (видео)

ФИФА не будет рассматривать эпизод в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Панама - Коста-Рика (2:1), сообщает AS.Напомним, что до 52-й минуты встречи панамцы уступали в счете 0:1 и не могли рассчитывать на путевку в Россию. Зацепиться за победу хозяевам поля помог гол нападающего Габриэля Торреса. Видеоповторы этого момента показывают, что на самом деле мяч не пересек линию ворот.