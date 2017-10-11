Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ФИФА не будет вмешиваться в итоговый результат матча Панама - Коста-Рика (видео)

ФИФА не будет рассматривать эпизод в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Панама - Коста-Рика (2:1), сообщает AS.

Напомним, что до 52-й минуты встречи панамцы уступали в счете 0:1 и не могли рассчитывать на путевку в Россию. Зацепиться за победу хозяевам поля помог гол нападающего Габриэля Торреса. Видеоповторы этого момента показывают, что на самом деле мяч не пересек линию ворот.

Теги: Сборная Коста-Рики
Сегодня, 22:24
Напечатать
8
(2)
№8 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 23:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
слушайте, а банер большими русскими буквами - это как понимать?


Сам в ахуе до сих пор)
Регистрация: 12.08.2009
№7 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 23:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
слушайте, а банер большими русскими буквами - это как понимать?
Регистрация: 16.03.2009
№6 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А мы своих судей гнобим... У всех ляпы, даже в отборах к ЧМ, где решаются престижи стран.
Регистрация: 7.06.2017
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Эти круче всех!"
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Да там всё равно пенальти должен быть

Блэт,у спартачей в крови непоставленные пенальти. Если мясные где пишут,там про пенали сто пудов напишут


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№3 Написал: stavki_info (Сегодня, 22:35) #
  • -3
  •  (3)

Прогнозы футбольных матчей - m o i s t a v k i . r u
Регистрация: 11.10.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (4)
online

да пох. Добро пожаловать в Россию!)
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да там всё равно пенальти должен быть


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.