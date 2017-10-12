Жано Ананидзе перенес операцию из-за травмы голеностопа

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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В ближайшее время Ананидзе останется в римской клинике для начала реабилитации. Сроки восстановления не известны.
ФК "Спартак"
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