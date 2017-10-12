Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жано Ананидзе перенес операцию из-за травмы голеностопа

Полузащитнику "Спартака" Жано Ананидзе прооперировали левый голеностопный сустав, сделав пластику сухожилий, операция прошла успешно

В ближайшее время Ананидзе останется в римской клинике для начала реабилитации. Сроки восстановления не известны.

ФК "Спартак"
Теги: Джано Спартак
Сегодня, 20:43
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 20:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, как минимум полгода вне игры. Потом один тайм и по новой. Если слабые мышцы и сухожилия, то из качалки вылезать нет смысла. А Джано туда походу и дороги не знает.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.