Жано Ананидзе перенес операцию из-за травмы голеностопа

Полузащитнику "Спартака" Жано Ананидзе прооперировали левый голеностопный сустав, сделав пластику сухожилий, операция прошла успешноВ ближайшее время Ананидзе останется в римской клинике для начала реабилитации. Сроки восстановления не известны.