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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Алешин: Тукманову руки не подам и разговаривать с ним не хочу
Бывший президент "Торпедо" Владимир Алешин рассказал о сотрудничестве с нынешним руководителем клуба Александром Тукмановым.
– В какой-то момент я сказал: "Где Тукманов – там меня нет". Человек сыграл ужасную роль в судьбе и моей, и "Торпедо".
– Расскажите-ка.
– В РФС плохи были его дела, Мутко убрал. Меня попросили – сжалься, возьми к себе. Так Тукманов стал президентом "Торпедо". Думал, с его опытом клубу будет полегче. Зарплату положил ему не очень высокую.
– Народ любит цифры.
– Тысяч 40 рублей. С оговоркой: "Приведешь спонсоров – получишь неплохой процент".
– 40 тысяч рублей у президента клуба?!
– Совершенно верно.
– Тукманов подписался на эти условия?
– А ему некуда было идти. Оказавшись здесь, начал подпольную работу по уводу "Торпедо". Шла команда не слишком хорошо. Тут Евро-2008, я думал – после первого круга Тукманов проведет селекцию. Каких-то ребят купим, кого-то в аренду возьмем. А он уехал на чемпионат Европы, месяц колесил по Австрии и Швейцарии! Меня это возмутило!
– Логично.
– Потом Тукманов вернулся – и началась та самая подпольная работа. Пришел он в "Торпедо" с единственной целью – увести команду. Под прикрытием завода Лихачева. В итоге отдал-то я клуб ЗИЛу! Пишут про какие-то миллионы… Да ничего подобного!
– Тукманов уводил "Торпедо" бескорыстно, как думаете?
– Где ж "бескорыстно" – если "Торпедо" теперь его?! Уверен, все было спланировано изначально.
– Содержать клуб собирался на 40 тысяч рублей?
– Были люди, которые ему гарантировали – сам Тукманов будет управлять, а они дадут деньги. Вот такая задумка.
– А вас – в сторонку.
– Действовал он подло – через Лужкова, других людей. Хотя много лет мы дружили. Выходит, общался с человеком, которого совершенно не знал.
– Последний разговор с Тукмановым?
– Да я руки ему не подаю. И не подам никогда. Сам Тукманов знает, я ему сказал.
– Хоть на прощание пообщались?
– Нет. Не желал с ним разговаривать. А сейчас тем более не хочу. Хоть беда у нас общая, – цитирует Алешина "СЭ".
– В какой-то момент я сказал: "Где Тукманов – там меня нет". Человек сыграл ужасную роль в судьбе и моей, и "Торпедо".
– Расскажите-ка.
– В РФС плохи были его дела, Мутко убрал. Меня попросили – сжалься, возьми к себе. Так Тукманов стал президентом "Торпедо". Думал, с его опытом клубу будет полегче. Зарплату положил ему не очень высокую.
– Народ любит цифры.
– Тысяч 40 рублей. С оговоркой: "Приведешь спонсоров – получишь неплохой процент".
– 40 тысяч рублей у президента клуба?!
– Совершенно верно.
– Тукманов подписался на эти условия?
– А ему некуда было идти. Оказавшись здесь, начал подпольную работу по уводу "Торпедо". Шла команда не слишком хорошо. Тут Евро-2008, я думал – после первого круга Тукманов проведет селекцию. Каких-то ребят купим, кого-то в аренду возьмем. А он уехал на чемпионат Европы, месяц колесил по Австрии и Швейцарии! Меня это возмутило!
– Логично.
– Потом Тукманов вернулся – и началась та самая подпольная работа. Пришел он в "Торпедо" с единственной целью – увести команду. Под прикрытием завода Лихачева. В итоге отдал-то я клуб ЗИЛу! Пишут про какие-то миллионы… Да ничего подобного!
– Тукманов уводил "Торпедо" бескорыстно, как думаете?
– Где ж "бескорыстно" – если "Торпедо" теперь его?! Уверен, все было спланировано изначально.
– Содержать клуб собирался на 40 тысяч рублей?
– Были люди, которые ему гарантировали – сам Тукманов будет управлять, а они дадут деньги. Вот такая задумка.
– А вас – в сторонку.
– Действовал он подло – через Лужкова, других людей. Хотя много лет мы дружили. Выходит, общался с человеком, которого совершенно не знал.
– Последний разговор с Тукмановым?
– Да я руки ему не подаю. И не подам никогда. Сам Тукманов знает, я ему сказал.
– Хоть на прощание пообщались?
– Нет. Не желал с ним разговаривать. А сейчас тем более не хочу. Хоть беда у нас общая, – цитирует Алешина "СЭ".
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