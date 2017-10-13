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Владимир Алешин: Тукманову руки не подам и разговаривать с ним не хочу

Бывший президент "Торпедо" Владимир Алешин рассказал о сотрудничестве с нынешним руководителем клуба Александром Тукмановым.

– В какой-то момент я сказал: "Где Тукманов – там меня нет". Человек сыграл ужасную роль в судьбе и моей, и "Торпедо".

– Расскажите-ка.

– В РФС плохи были его дела, Мутко убрал. Меня попросили – сжалься, возьми к себе. Так Тукманов стал президентом "Торпедо". Думал, с его опытом клубу будет полегче. Зарплату положил ему не очень высокую.

– Народ любит цифры.

– Тысяч 40 рублей. С оговоркой: "Приведешь спонсоров – получишь неплохой процент".

– 40 тысяч рублей у президента клуба?!

– Совершенно верно.

– Тукманов подписался на эти условия?

– А ему некуда было идти. Оказавшись здесь, начал подпольную работу по уводу "Торпедо". Шла команда не слишком хорошо. Тут Евро-2008, я думал – после первого круга Тукманов проведет селекцию. Каких-то ребят купим, кого-то в аренду возьмем. А он уехал на чемпионат Европы, месяц колесил по Австрии и Швейцарии! Меня это возмутило!

– Логично.

– Потом Тукманов вернулся – и началась та самая подпольная работа. Пришел он в "Торпедо" с единственной целью – увести команду. Под прикрытием завода Лихачева. В итоге отдал-то я клуб ЗИЛу! Пишут про какие-то миллионы… Да ничего подобного!

– Тукманов уводил "Торпедо" бескорыстно, как думаете?

– Где ж "бескорыстно" – если "Торпедо" теперь его?! Уверен, все было спланировано изначально.

– Содержать клуб собирался на 40 тысяч рублей?

– Были люди, которые ему гарантировали – сам Тукманов будет управлять, а они дадут деньги. Вот такая задумка.

– А вас – в сторонку.

– Действовал он подло – через Лужкова, других людей. Хотя много лет мы дружили. Выходит, общался с человеком, которого совершенно не знал.

– Последний разговор с Тукмановым?

– Да я руки ему не подаю. И не подам никогда. Сам Тукманов знает, я ему сказал.

– Хоть на прощание пообщались?

– Нет. Не желал с ним разговаривать. А сейчас тем более не хочу. Хоть беда у нас общая, – цитирует Алешина "СЭ".
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 11:28
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