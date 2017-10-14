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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Гершкович: смену тренера в "Динамо" считаю своевременной
Ветеран "Динамо" Михаил Гершкович высказался о назначении Дмитрия Хохлова главным тренером бело-голубых.
"Я с большой симпатией отношусь к Диме Хохлову и давно слежу за его тренерской деятельностью. Собственно, на моих глазах он получил тренерское образование, как человек он тоже вызывает уважение.
Смену тренера считаю своевременной, мы все ждали этого решения, вдвойне приятно, что команду возглавил Хохлов. Он ведь и играл за команду, поработал долгое время в системе, поэтому я очень приветствую это назначение и хочу, чтобы у него все получилось", - цитирует Гершковича "Спорт день за днем".
"Я с большой симпатией отношусь к Диме Хохлову и давно слежу за его тренерской деятельностью. Собственно, на моих глазах он получил тренерское образование, как человек он тоже вызывает уважение.
Смену тренера считаю своевременной, мы все ждали этого решения, вдвойне приятно, что команду возглавил Хохлов. Он ведь и играл за команду, поработал долгое время в системе, поэтому я очень приветствую это назначение и хочу, чтобы у него все получилось", - цитирует Гершковича "Спорт день за днем".
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