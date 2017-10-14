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Михаил Гершкович: смену тренера в "Динамо" считаю своевременной

Ветеран "Динамо" Михаил Гершкович высказался о назначении Дмитрия Хохлова главным тренером бело-голубых.

"Я с большой симпатией отношусь к Диме Хохлову и давно слежу за его тренерской деятельностью. Собственно, на моих глазах он получил тренерское образование, как человек он тоже вызывает уважение.

Смену тренера считаю своевременной, мы все ждали этого решения, вдвойне приятно, что команду возглавил Хохлов. Он ведь и играл за команду, поработал долгое время в системе, поэтому я очень приветствую это назначение и хочу, чтобы у него все получилось", - цитирует Гершковича "Спорт день за днем".
Теги: Гершкович Динамо
Сегодня, 13:59
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