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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жоаозиньо на русском: "Краснодар" заслужил победу, нам просто не повезло
Полузащитник «Краснодара» и гражданин России Жоаозиньо после поражения от ЦСКА (0:1) поговорил с журналистами на русском языке и выразил мнение, что его команде просто не повезло, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Жора по-русски даёт интервью, я дождался этого! Но впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?
– Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.
– Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?
– Нет, физически команда готова.
– Счёт по игре?
– Думаю, счёт не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.
– Согласны, что «Краснодар» создаёт остроту за счёт индивидуальных действий, а не командных?
– Нет, команда тоже есть.
– Какая сейчас атмосфера в команде?
– Всегда позитивная атмосфера. Двигаемся дальше, нас ждут ещё игры.
– ЦСКА – команда, участвующая в Лиге чемпионов. Какие впечатления она оставила?
– Никакие. Думаю, просто нам не повезло сегодня
– Жора по-русски даёт интервью, я дождался этого! Но впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?
– Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.
– Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?
– Нет, физически команда готова.
– Счёт по игре?
– Думаю, счёт не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.
– Согласны, что «Краснодар» создаёт остроту за счёт индивидуальных действий, а не командных?
– Нет, команда тоже есть.
– Какая сейчас атмосфера в команде?
– Всегда позитивная атмосфера. Двигаемся дальше, нас ждут ещё игры.
– ЦСКА – команда, участвующая в Лиге чемпионов. Какие впечатления она оставила?
– Никакие. Думаю, просто нам не повезло сегодня
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