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Жоаозиньо на русском: "Краснодар" заслужил победу, нам просто не повезло

Полузащитник «Краснодара» и гражданин России Жоаозиньо после поражения от ЦСКА (0:1) поговорил с журналистами на русском языке и выразил мнение, что его команде просто не повезло, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Жора по-русски даёт интервью, я дождался этого! Но впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?

– Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.

– Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?

– Нет, физически команда готова.

– Счёт по игре?

– Думаю, счёт не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.

– Согласны, что «Краснодар» создаёт остроту за счёт индивидуальных действий, а не командных?

– Нет, команда тоже есть.

– Какая сейчас атмосфера в команде?

– Всегда позитивная атмосфера. Двигаемся дальше, нас ждут ещё игры.

– ЦСКА – команда, участвующая в Лиге чемпионов. Какие впечатления она оставила?

– Никакие. Думаю, просто нам не повезло сегодня
Сегодня, 21:31
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(1)
№3 Написал: Директор (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
победу заслужил тот кто выиграл, а остальное детский лепет и оправдания неудачников.
Регистрация: 4.04.2016
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 21:39) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
всё верно сказал, попадайте по воротам, иначе так и будет 5 место
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:37) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вспоминается известное интервью Газзы после игры с Арсеналом, кто кем является.
Регистрация: 10.10.2006
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