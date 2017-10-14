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У Лоренсо Мельгарехо диагностирован ушиб бедра

У полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо диагностирована травма бедра после матча 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (2:1). Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"После матча "Ахмат" - "Спартак" ни у кого из спартаковцев не выявлено серьезных повреждений. У Мельгарехо - ушиб бедра", - говорится в сообщении.
Теги: Мельгарехо Спартак
Вчера, 23:30
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