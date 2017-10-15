Унаи Эмери: мы показали характер и заслуженно победили

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался о победе над "Дижоном" (2:1) в матче девятого тура чемпионата Франции."Сложный матч, особенно после паузы на матчи сборных. Первые 45 минут были жесткими. Во втором тайме планировали много атаковать, чтобы забить и успокоиться.Нам удалось создать много моментов, но забить было трудно, однако команда показала свой характер и заслуженно победила", - цитирует Эмери пресс-служба клуба.