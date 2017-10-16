Опрос:

Новости партнеров

Чезаре Пранделли может возглавить сборную Шотландии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли может возглавить национальную команду Шотландии, сообщает Football Italia.

В настоящее время 60-летний итальянец возглавляет "Аль-Наср", но он уже выразил готовность сотрудничать с Шотландской футбольной ассоциацией. С 2010 по 2014 годы
Теги: Пранделли Сборная Шотландии
Сегодня, 05:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.