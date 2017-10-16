Чезаре Пранделли может возглавить сборную Шотландии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли может возглавить национальную команду Шотландии, сообщает Football Italia.В настоящее время 60-летний итальянец возглавляет "Аль-Наср", но он уже выразил готовность сотрудничать с Шотландской футбольной ассоциацией. С 2010 по 2014 годы