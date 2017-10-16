Паулу Фонсека: мечтаю поработать в Англии

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что хочет поработать в английском чемпионате."Все тренеры хотят поработать в Англии, и я один из них. У меня есть мечта, и я верю, что это может произойти. Я очень сильно верю в это. Рано или поздно. Но у меня есть эта мечта. У меня большая страсть к игре, и атмосфера в Англии прекрасная. Надеюсь однажды прожить это.Поработать в Англии – шикарно для любого тренера. Здесь лучшие игроки и тренеры", - цитирует Фонсеку The Telegraph.