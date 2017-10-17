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Егор Титов: в мое время "Спартак" играл против богов

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов рассказал, что в его время участие в Лиге чемпионов было счастьем для игроков.

– Чем была Лига чемпионов для нашего футбола в годы вашей игровой карьеры?

– Счастьем. Помимо того, что это лучший клубный турнир мира, так еще через нее у нас появлялся шанс хорошо себя проявить и уехать в Европу.

– Олег Романцев для того "Спартака" – все, и тренер, и президент. Он говорил, что каждое набранное очко – это еще и способ наполнить бюджет?

– Нет, никогда. Думал только о спорте, жил победами, а не деньгами. Но все ребята понимали, что клубу нужно, чтобы мы выигрывали.

– Самое яркое воспоминание о встречах с испанцами в еврокубках?

– Матчи с "Реалом". Это что-то особенное. Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас. Мы играли против богов. А если ты побеждаешь бога, то понимаешь, что не зря пришел в футбол.

СЭ
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 07:37
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17
(6)
№17 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:34) #
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  •  (4)

Цитата: RenarTickle
Эх... Были времена... relieved

Да уж... Невыплаты зарплат, отсутствие еды, возможности путешествовать... Футбол по телеку был как праздник...

Цитата: vvSpartak

да эти школьники не знают кто это такие, что им доказывать

Ты сам ответил на свой вопросс... Все игроки высокого класса, но не уровня зидана, месси, рональду, канна, марадоны, имена которых назовут даже человек далёкий от футбола
Регистрация: 22.11.2014
№16 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:20) #
  • -2
  •  (8)

Твое счастье 1:18 не забыть никогда. Поэтому в Европе никого и не оказалось.Только тебя пригласили в Форт-Байярд лягушек кушать, бромантановый ты наш.
Регистрация: 26.08.2010
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 09:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Бодо Илльгнер
Кристиан Пануччи
Роберто Карлос
Фернандо Йерро
Мануэль Санчис
Фернандо Редондо
Рауль Гонсалес
Предраг Миятович
Кларенс Зеедорф
Савио Бортолини
Кристиан Карамбе
Еще раз глянул состав того обыграннного Реала... не, не звезды, да? Учитывая, что против них играли россияне, ну плюс еще Максимка.

да эти школьники не знают кто это такие, что им доказывать


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не думаю, что тот реал был сильнее этого. По персоналиям, так точно. Но каждому поколению свои игроки


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бодо Илльгнер
Кристиан Пануччи
Роберто Карлос
Фернандо Йерро
Мануэль Санчис
Фернандо Редондо
Рауль Гонсалес
Предраг Миятович
Кларенс Зеедорф
Савио Бортолини
Кристиан Карамбе
Еще раз глянул состав того обыграннного Реала... не, не звезды, да? Учитывая, что против них играли россияне, ну плюс еще Максимка.
Регистрация: 21.12.2010
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 09:04) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: vanapupkin
Какие боги ? Не смеши Егорка


ты видимо с 2000 года! раньше футболисты были так футболисты! зиданы фигу мальдини дельпьеры гигзы каны бартезы и тд и тп...!!! Раньше ЛЧ все матчи смотрел с азартом!! на сегодняшний день ЛЧ интересна только если Рос клубы, либо уже на вылет игры!!
Регистрация: 19.06.2017
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:03) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Михалыч 70
И это говорит болельщик, чья команда в ЛЧ занимает исключительно 4-е места из четырёх возможных.

Исключительно это касается последних выступлений. Но относительно недавно и до 1/4 доходили и то благодаря более укомплектованному составу и качественными исполнителями и не без доли везения.

p.s.: а кто-то вообще несколько лет без ЛЧ сидел...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№10 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 08:58) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: safonas
не смеши народ, клоун

а чем он собственно насмешил? уровень европейского футбола за 20 лет заметно продвинулся вперед, а мы все топчемся на месте...раньше действительно спартак мог конкурировать с Реалом того года, а сейчас разве что надеяться на не разгром от такого уровня команды...хотя бывают чудеса и случайные победы, но не более

И это говорит болельщик, чья команда в ЛЧ занимает исключительно 4-е места из четырёх возможных.
Регистрация: 24.09.2008
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:51) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
не смеши народ, клоун

а чем он собственно насмешил? уровень европейского футбола за 20 лет заметно продвинулся вперед, а мы все топчемся на месте...раньше действительно спартак мог конкурировать с Реалом того года, а сейчас разве что надеяться на не разгром от такого уровня команды...хотя бывают чудеса и случайные победы, но не более


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 08:51) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие боги ? Не смеши Егорка
Регистрация: 6.05.2016
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
Цитата: Андрюха из Чикаго
это каким надо быть отбитым на голову, что бы сравнить сегодняшний уровень лч и 98 года. Даже уровень того же реала, сейчас команда намного сильнее.

Збсь ты тормоз flushed а кто победит ,акула или белый медведь?

..что же ты, друже, творишь?....он от твоего поста , всю голову сломает.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:40) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Титов
Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас.


Вот именно. Текущий состав Реала вообще бы не напрягался против вас, отдыхал на поле.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 08:35) #
  • -8
  •  (14)

это старость. мы играли против богов, бла-бла и сам я - полубог, таперича, а 3-18, так это не со мной было...
Регистрация: 16.06.2015
№4 Написал: safonas (Сегодня, 08:24) #
  • +3
  •  (15)

Цитата: Андрюха из Чикаго
Сектант. Бромонтан все таки дает о себе знать, это каким надо быть отбитым на голову, что бы сравнить сегодняшний уровень лч и 98 года. Даже уровень того же реала, сейчас команда намного сильнее.

не смеши народ, клоун


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 08:19) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Андрюха из Чикаго
это каким надо быть отбитым на голову, что бы сравнить сегодняшний уровень лч и 98 года. Даже уровень того же реала, сейчас команда намного сильнее.

Збсь ты тормоз flushed а кто победит ,акула или белый медведь?


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: Андрюха из Чикаго г.Чикаго (Сегодня, 07:56) #
  • -12
  •  (24)
Болеет за:
«Локомотив»
Сектант. Бромонтан все таки дает о себе знать, это каким надо быть отбитым на голову, что бы сравнить сегодняшний уровень лч и 98 года. Даже уровень того же реала, сейчас команда намного сильнее.
Регистрация: 15.02.2012
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 07:49) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Эх... Были времена... relieved
Регистрация: 2.08.2013
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