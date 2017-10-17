Егор Титов: в мое время "Спартак" играл против богов

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов рассказал, что в его время участие в Лиге чемпионов было счастьем для игроков.– Счастьем. Помимо того, что это лучший клубный турнир мира, так еще через нее у нас появлялся шанс хорошо себя проявить и уехать в Европу.– Нет, никогда. Думал только о спорте, жил победами, а не деньгами. Но все ребята понимали, что клубу нужно, чтобы мы выигрывали.– Матчи с "Реалом". Это что-то особенное. Сейчас состав мадридцев просто отдыхает по сравнению с тем, что выходил против нас. Мы играли против богов. А если ты побеждаешь бога, то понимаешь, что не зря пришел в футбол.