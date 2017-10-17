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"Ювентус" вновь обратил внимание на хавбека "Барселоны" Андре Гомеша

"Ювентус" вновь проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Сообщается, что главный тренер итальянцев Массимилиано Аллегри ищет замену Дугласу Косте, которой не оправдал ожидания специалиста.
Теги: Ювентус Гомеш
Сегодня, 09:58
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