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Андрей Червиченко: Видимо, звезды сошлись в спартаковское созвездие

Андрей Червиченко: Видимо, звезды сошлись в спартаковское созвездиеЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Севильи" (5:1) в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.

- Я думаю, что практически никто не ждал победы "Спартака" в матче против "Севильи". Если какие-то отчаянные болельщики красно-белых ждали этой победы, то точно не с таким разгромным счетом. Сегодня прям спартаковский день. Надо посмотреть в учебниках или энциклопедиях, что, может, "Спартак" именно сегодня родился. Видимо, сегодня звезды сошлись в спартаковское созвездие. На мой взгляд, Александр Селихов герой сегодняшнего матча, потому что он переломил ход игры, и еще Георгий Джикия выделялся. Вот они вдвоем не дали "Севилье" развить успех. Тот момент, когда андалусийцы не забили в пустые ворота, надломил севильцев и они посыпались, после чего "Спартак" забил четыре гола.

- Итоговый результат - следствие классной игры "Спартака" или слабой игры "Севильи"?

- Хочется верить, что была хорошая исполнительская игра в исполнении "Спартака". Я думаю, что у москвичей появился новый тренд, не только в этом матче, но и в предыдущем с "Ахматом". Этот тренд заключается в том, что игроки принимают мгновенные решения и наносят удар без всяких рассусоливаний, без этих перекатов, без попыток обыгрывания кого-то. Как раз это и отличало "Спартак" от "Севильи", потому что нападающие испанцев много раз получали мяч в выгодных ситуациях, но при этом почему-то вместо удара пытались с этим мячом забежать в спартаковские ворота. Красно-белые наоборот, получая мяч, мгновенно использовали свой момент, что могло быть неожиданностью для вратаря "Севильи". Думаю, что это могло быть залогом успеха в сегодняшнем матче.

- Этот результат говорит о полном возвращении "Спартака" в строй?

- Я думаю, что следующий матч "Спартака" против "Амкара" покажет, вернулись москвичи или не вернулись, потому что предыдущий матч против "Ахмата" не был таким ярким, хотя результативным. Сегодняшний матч просто яркий и блестящий. А встреча с пермяками покажет, сколько сил у "Спартака" и хватит ли их на этой большой дистанции.

- Насколько важна ответная встреча в Испании, и чего от нее ждать?

- Думаю, матч против "Севильи" будет самым важным, потому что любой результат, кроме поражения, может реально поставить вопрос о выходе "Спартака" в следующую стадию Лиги чемпионов. Я считаю, что это, конечно, крайне сложно сделать, но попытаться можно. Ведь пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичам везет. Везло в матче с "Ливерпулем", когда англичане не реализовали массу моментов, везло сегодня, когда севильцы не забили в пустые ворота во втором тайме, после чего произошел переломный момент в игре. Поэтому надо надеяться, что повезет и в Испании.
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 01:45
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(1)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:54) #
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Я не отчаянный болельщик Спартака.. я вообще не болельщик Спартака.. но я предполагал победу.. думал в один мяч. А вот в Севилье спартаковцам будет ооочень трудно, но предполагаю ничью. И после жеребьевки я сказал, что это шара, а не группа.. и из нее со второго места реально выйти. И то, что легионеры Спартака себя будут активно продавать.
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: vlees: (Сегодня, 01:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
наверно уже 3 бутылку открывает с горя ))
Регистрация: 5.08.2017
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
и разошлись из созвездия жиробаса)читать не буду из принципа


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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