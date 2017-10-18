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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: Видимо, звезды сошлись в спартаковское созвездие
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Севильи" (5:1) в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Я думаю, что практически никто не ждал победы "Спартака" в матче против "Севильи". Если какие-то отчаянные болельщики красно-белых ждали этой победы, то точно не с таким разгромным счетом. Сегодня прям спартаковский день. Надо посмотреть в учебниках или энциклопедиях, что, может, "Спартак" именно сегодня родился. Видимо, сегодня звезды сошлись в спартаковское созвездие. На мой взгляд, Александр Селихов герой сегодняшнего матча, потому что он переломил ход игры, и еще Георгий Джикия выделялся. Вот они вдвоем не дали "Севилье" развить успех. Тот момент, когда андалусийцы не забили в пустые ворота, надломил севильцев и они посыпались, после чего "Спартак" забил четыре гола.
- Итоговый результат - следствие классной игры "Спартака" или слабой игры "Севильи"?
- Хочется верить, что была хорошая исполнительская игра в исполнении "Спартака". Я думаю, что у москвичей появился новый тренд, не только в этом матче, но и в предыдущем с "Ахматом". Этот тренд заключается в том, что игроки принимают мгновенные решения и наносят удар без всяких рассусоливаний, без этих перекатов, без попыток обыгрывания кого-то. Как раз это и отличало "Спартак" от "Севильи", потому что нападающие испанцев много раз получали мяч в выгодных ситуациях, но при этом почему-то вместо удара пытались с этим мячом забежать в спартаковские ворота. Красно-белые наоборот, получая мяч, мгновенно использовали свой момент, что могло быть неожиданностью для вратаря "Севильи". Думаю, что это могло быть залогом успеха в сегодняшнем матче.
- Этот результат говорит о полном возвращении "Спартака" в строй?
- Я думаю, что следующий матч "Спартака" против "Амкара" покажет, вернулись москвичи или не вернулись, потому что предыдущий матч против "Ахмата" не был таким ярким, хотя результативным. Сегодняшний матч просто яркий и блестящий. А встреча с пермяками покажет, сколько сил у "Спартака" и хватит ли их на этой большой дистанции.
- Насколько важна ответная встреча в Испании, и чего от нее ждать?
- Думаю, матч против "Севильи" будет самым важным, потому что любой результат, кроме поражения, может реально поставить вопрос о выходе "Спартака" в следующую стадию Лиги чемпионов. Я считаю, что это, конечно, крайне сложно сделать, но попытаться можно. Ведь пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичам везет. Везло в матче с "Ливерпулем", когда англичане не реализовали массу моментов, везло сегодня, когда севильцы не забили в пустые ворота во втором тайме, после чего произошел переломный момент в игре. Поэтому надо надеяться, что повезет и в Испании.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Я думаю, что практически никто не ждал победы "Спартака" в матче против "Севильи". Если какие-то отчаянные болельщики красно-белых ждали этой победы, то точно не с таким разгромным счетом. Сегодня прям спартаковский день. Надо посмотреть в учебниках или энциклопедиях, что, может, "Спартак" именно сегодня родился. Видимо, сегодня звезды сошлись в спартаковское созвездие. На мой взгляд, Александр Селихов герой сегодняшнего матча, потому что он переломил ход игры, и еще Георгий Джикия выделялся. Вот они вдвоем не дали "Севилье" развить успех. Тот момент, когда андалусийцы не забили в пустые ворота, надломил севильцев и они посыпались, после чего "Спартак" забил четыре гола.
- Итоговый результат - следствие классной игры "Спартака" или слабой игры "Севильи"?
- Хочется верить, что была хорошая исполнительская игра в исполнении "Спартака". Я думаю, что у москвичей появился новый тренд, не только в этом матче, но и в предыдущем с "Ахматом". Этот тренд заключается в том, что игроки принимают мгновенные решения и наносят удар без всяких рассусоливаний, без этих перекатов, без попыток обыгрывания кого-то. Как раз это и отличало "Спартак" от "Севильи", потому что нападающие испанцев много раз получали мяч в выгодных ситуациях, но при этом почему-то вместо удара пытались с этим мячом забежать в спартаковские ворота. Красно-белые наоборот, получая мяч, мгновенно использовали свой момент, что могло быть неожиданностью для вратаря "Севильи". Думаю, что это могло быть залогом успеха в сегодняшнем матче.
- Этот результат говорит о полном возвращении "Спартака" в строй?
- Я думаю, что следующий матч "Спартака" против "Амкара" покажет, вернулись москвичи или не вернулись, потому что предыдущий матч против "Ахмата" не был таким ярким, хотя результативным. Сегодняшний матч просто яркий и блестящий. А встреча с пермяками покажет, сколько сил у "Спартака" и хватит ли их на этой большой дистанции.
- Насколько важна ответная встреча в Испании, и чего от нее ждать?
- Думаю, матч против "Севильи" будет самым важным, потому что любой результат, кроме поражения, может реально поставить вопрос о выходе "Спартака" в следующую стадию Лиги чемпионов. Я считаю, что это, конечно, крайне сложно сделать, но попытаться можно. Ведь пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичам везет. Везло в матче с "Ливерпулем", когда англичане не реализовали массу моментов, везло сегодня, когда севильцы не забили в пустые ворота во втором тайме, после чего произошел переломный момент в игре. Поэтому надо надеяться, что повезет и в Испании.
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