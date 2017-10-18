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Виталий Мутко: блестящая, феерическая победа "Спартака"

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.

"Блестящая победа, просто феерическая, отличный матч и великолепная победа. Что тут еще сказать? Просто рад за "Спартак" и его болельщиков", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Спартак
Сегодня, 07:47
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