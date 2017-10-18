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У Криштиану Роналду не получился пас не глядя (видео)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" хотел исполнить пас не глядя.

На 44-й минуте встречи португалец пытался исполнить передачу в стиле Роналдиньо, однако мяч попал в соперника.

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:02
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№2 Написал: язва (Сегодня, 10:28) #
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«Спартак»
Роналдиньо Бог обводки и дриблинга ..он играл и получал кайф от своей игры..свободный художник.. а Рональдо просто машина..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него!
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Регистрация: 2.02.2017
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