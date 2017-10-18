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Испанский журналист: очень удивила слабость "Севильи" в обороне

Корреспондент мадридского радио Marca Алонсо Риберо высказал удивление относительно разгрома "Севильи" в Москве на "Открытие Арене".

"Меня очень удивила слабость "Севильи" в обороне. В чемпионате Испании это команда пропустила всего четыре гола и идет сейчас на пятом месте в таблице, но в матче со "Спартаком" даже в своей штрафной "рохибланкос" не казались хозяевами положения.

Постоянные ротации, которые проводит наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо, не позволяют футболистам притереться друг к другу и развить собственный стиль игры. Думаю, в этом причина того, что в сложные моменты команда не понимает, что делать", - цитирует журналиста "Газета.Ru".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 14:10
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