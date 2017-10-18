Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (2)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (2)
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (2)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (2)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (9)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (9)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Испанский журналист: очень удивила слабость "Севильи" в обороне
Корреспондент мадридского радио Marca Алонсо Риберо высказал удивление относительно разгрома "Севильи" в Москве на "Открытие Арене".
"Меня очень удивила слабость "Севильи" в обороне. В чемпионате Испании это команда пропустила всего четыре гола и идет сейчас на пятом месте в таблице, но в матче со "Спартаком" даже в своей штрафной "рохибланкос" не казались хозяевами положения.
Постоянные ротации, которые проводит наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо, не позволяют футболистам притереться друг к другу и развить собственный стиль игры. Думаю, в этом причина того, что в сложные моменты команда не понимает, что делать", - цитирует журналиста "Газета.Ru".
"Меня очень удивила слабость "Севильи" в обороне. В чемпионате Испании это команда пропустила всего четыре гола и идет сейчас на пятом месте в таблице, но в матче со "Спартаком" даже в своей штрафной "рохибланкос" не казались хозяевами положения.
Постоянные ротации, которые проводит наставник "Севильи" Эдуардо Бериццо, не позволяют футболистам притереться друг к другу и развить собственный стиль игры. Думаю, в этом причина того, что в сложные моменты команда не понимает, что делать", - цитирует журналиста "Газета.Ru".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.