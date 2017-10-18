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Леонид Федун оговорился, назвав Марио Пашалича Палашичем

Владелец "Спартака" Леонид Федун, общаясь с журналистами после победы над "Севильей" в домашнем матче Лиги чемпионов, оговорился, когда произнес фамилию хорватского полузащитника красно-белых Марио Пашалича.

"Когда вышел и Мельгарехо, и Палашич, это добавило уверенности, появился контроль мяча, и команда побежала", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Теги: Федун Спартак Пашалич
Сегодня, 15:49
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(2)
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну наверное если ты платишь миллионы за игрока и на каждом углу вопли о том , что вы одна семья,то как его зовут должен знать. Ну , а так отношение как к обычным свиньям в свинарнике.

бомжам не имется. и суток не прошло как повылазили упырифурсенки.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну наверное если ты платишь миллионы за игрока и на каждом углу вопли о том , что вы одна семья,то как его зовут должен знать. Ну , а так отношение как к обычным свиньям в свинарнике.
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:08) #
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stepanmlc,
ну надо ведь раздуть из чего то новость! про зенит не интересно говорить!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:01) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ну охереть просто, вот это новость


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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