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Гурбан Гурбанов: в конце нашли силы, которых уже почти не осталось

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с "Атлетико" в матче 3-го тура группы C Лиги чемпионов.

"Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко. Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не осталось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды. Почему до этого так не играли? В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что всё сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов", - цитирует Гурбанова azerisport.com..
Теги: Карабах Атлетико
Вчера, 23:29
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Факел»
О, помню его, классный нападающий был еще в 90-х, у нас в первой лиге играл.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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