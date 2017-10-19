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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Селихов: в моменте с ударом Крон-Дели отстегнул дальнюю руку
Вратарь "Спартака" Александр Селихов прокомментировал один из своих сэйвов в матче против "Севильи".
– В миксте после игры вы сказали, что могли отбить удар, после которого испанцы сравняли счет. Не слишком критично?
– Себя я знаю, должен был брать мяч, не такой он и сложный. Можно сравнить этот момент с игрой против ЦСКА – просто неправильно поставил руки. Но хорошо все, что хорошо кончается.
– Один из самых запоминающихся моментов встречи – ваш сэйв в конце первого тайма, когда вытащили мяч из верхнего угла после удара Крон-Дели. Почему играли не левой, а правой рукой в этом моменте?
– Бросок был больше не вверх, а вдоль, и правой было удобнее. Про такие моменты Стауче, который работал в штабе Черчесова в "Амкаре", говорил "отстегнуть дальнюю руку". То есть быстро ее выбросить. Я сумел отстегнуть, - цитирует Селихова "СЭ".
– В миксте после игры вы сказали, что могли отбить удар, после которого испанцы сравняли счет. Не слишком критично?
– Себя я знаю, должен был брать мяч, не такой он и сложный. Можно сравнить этот момент с игрой против ЦСКА – просто неправильно поставил руки. Но хорошо все, что хорошо кончается.
– Один из самых запоминающихся моментов встречи – ваш сэйв в конце первого тайма, когда вытащили мяч из верхнего угла после удара Крон-Дели. Почему играли не левой, а правой рукой в этом моменте?
– Бросок был больше не вверх, а вдоль, и правой было удобнее. Про такие моменты Стауче, который работал в штабе Черчесова в "Амкаре", говорил "отстегнуть дальнюю руку". То есть быстро ее выбросить. Я сумел отстегнуть, - цитирует Селихова "СЭ".
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