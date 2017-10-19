Александр Селихов: в "Спартаке" были недопонимания, но теперь все урегулировано

Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил, что в столичном клубе нет конфликтов, и все недопонимания урегулированы.– Ничего не хочу прогнозировать. Стоит опасаться "Марибора", хоть им и отгрузили в Ливерпуле семь голов. Самое главное – играть от себя, а не надеяться на кого-либо.– Не знаю, может, мы сами себя загнали в психологическую яму… Потом собрались командой, поговорили, и сейчас уже все намного легче. Отмечу, что тренерский и административный штаб, игроки – все горой за "Спартак" и все нацелены на результат. Нет никаких конфликтов. Были, может быть, недопонимания, но все урегулировано. Мы одно целое.– Да, болельщики высказали свою позицию. Спросили у нас, что мешает, что нужно поправить. Выслушали их, сделали выводы. Такие жизненные трудности только сплачивают коллектив.