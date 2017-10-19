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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Селихов: в "Спартаке" были недопонимания, но теперь все урегулировано
Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил, что в столичном клубе нет конфликтов, и все недопонимания урегулированы.
– Набрано пять очков, шансы на выход в плей-офф очень приличные. Как смотрите на интригу в группе?
– Ничего не хочу прогнозировать. Стоит опасаться "Марибора", хоть им и отгрузили в Ливерпуле семь голов. Самое главное – играть от себя, а не надеяться на кого-либо.
– Главная фраза осени – "Спартак" вернулся. Как так вышло, что он куда-то ушел?
– Не знаю, может, мы сами себя загнали в психологическую яму… Потом собрались командой, поговорили, и сейчас уже все намного легче. Отмечу, что тренерский и административный штаб, игроки – все горой за "Спартак" и все нацелены на результат. Нет никаких конфликтов. Были, может быть, недопонимания, но все урегулировано. Мы одно целое.
– Встреча с болельщиками помогла?
– Да, болельщики высказали свою позицию. Спросили у нас, что мешает, что нужно поправить. Выслушали их, сделали выводы. Такие жизненные трудности только сплачивают коллектив.
СЭ
– Набрано пять очков, шансы на выход в плей-офф очень приличные. Как смотрите на интригу в группе?
– Ничего не хочу прогнозировать. Стоит опасаться "Марибора", хоть им и отгрузили в Ливерпуле семь голов. Самое главное – играть от себя, а не надеяться на кого-либо.
– Главная фраза осени – "Спартак" вернулся. Как так вышло, что он куда-то ушел?
– Не знаю, может, мы сами себя загнали в психологическую яму… Потом собрались командой, поговорили, и сейчас уже все намного легче. Отмечу, что тренерский и административный штаб, игроки – все горой за "Спартак" и все нацелены на результат. Нет никаких конфликтов. Были, может быть, недопонимания, но все урегулировано. Мы одно целое.
– Встреча с болельщиками помогла?
– Да, болельщики высказали свою позицию. Спросили у нас, что мешает, что нужно поправить. Выслушали их, сделали выводы. Такие жизненные трудности только сплачивают коллектив.
СЭ
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