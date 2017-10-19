Лионель Месси съел таблетку во время матча с "Олимпиакосом" (видео)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси съел таблетку во время матча Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" (3:1), информирует Marca.В первом тайме матча Месси достал что-то из гетры и положил это в рот. Catalunya Radio утверждает, что это была таблетка глюкозы.