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Лионель Месси съел таблетку во время матча с "Олимпиакосом" (видео)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси съел таблетку во время матча Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" (3:1), информирует Marca.

В первом тайме матча Месси достал что-то из гетры и положил это в рот. Catalunya Radio утверждает, что это была таблетка глюкозы.

Теги: Месси
Сегодня, 12:53
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№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 13:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Говорят, если он не будет на таблетках, может и в горло вцепиться.
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:10) #
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Болеет за:
«Сибирь»
У него болезнь Аспергера - одна из форм аутизма, так что таблетки он может есть официально

Синдром Аспергера — одна из форм аутизма, которая характеризуется затруднениями в общении и серьезным ограничением круга интересов и занятий. От аутизма она отличается прежде всего тем, что не влияет на интеллект, речь и способность к обучению. Более того, некоторые больные синдромом Аспергера проявляют исключительные таланты.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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