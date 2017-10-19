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Кокорин, Ригони и Дриусси - в атаке "Зенита" на игру с "Русенборгом"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".

"Зенит": Лунёв, Мевля, Кришито, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Нобоа, Жирков, Смольников, Ерохин, Дзюба.
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 19:02
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45
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№45 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
База для сборной
@
3 игрока на матче ЛЕ
smile


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№44 Написал: GPS (Сегодня, 20:13) #
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online

Цитата: Blessing
И почему игнорируется Натхо?

Действительно, почему "Русенборг" не выпустил на поле игрока ЦДК? )))
Регистрация: 18.02.2011
№43 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: Пивовед

пущщай Жэренофскей порадуица за расово чистую расейскую команду...


А вот насчет расовой чистоты ты ошибаешься. Чтоб ты знал, раса - это не национальность. С этой точки зрения в Зените все ОК. Лучше бы озаботился расовой чистотой Промеса. Вот уж действительно типичный представитель европеоидной расы. Окстись.


то есть, по вашему, восемь иностранцев одновременно в составе Зенита- это нормально по сравнению с забивающим за Спартак Промесом.

да, это так по-Жыренофске..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№42 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Питеру. .Победы!
Регистрация: 6.09.2013
№41 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

пущщай Жэренофскей порадуица за расово чистую расейскую команду...


А вот насчет расовой чистоты ты ошибаешься. Чтоб ты знал, раса - это не национальность. С этой точки зрения в Зените все ОК. Лучше бы озаботился расовой чистотой Промеса. Вот уж действительно типичный представитель европеоидной расы. Окстись.
Регистрация: 29.11.2014
№40 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:53) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: Сибирячок
Чучело, ты хуле не на стадионе? Опять денег нет ни у тебя, ни у твой жены

Чучело это ты..Отморозил репу в Сибири??? Почитай своих собратьев рабов. На Зенит билеты бесплатно дают, силком втюхивают,а некоторых отказавшихся с работы уволили...Только на Спартак на стадион с гордым названием Арена Брат Федуна народ ходит с удовольствием за бешенные бабки.... Холодно у вас....шапку-то носи ....клиника....


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№39 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Kytarba
Миллер? он за какой клуб играет.


За Бильдербергский.
Цитата: Kytarba
.Рвач в Рос.клубах только Кокорин.

а Дзюба?

Дзюба конечно рвал)) на поле в составе Томи" ,Непомнящий потом скажет,какое удовольствие было с Артемом работать,и в "Ростове" Божович отмечал,какое счастье для тренера иметь такого футболиста,как Дзюба и Ростов "берет кубок,тогда "Ростов еще не блистал.. И Боаш скажет потом,что приглашение Дзюба его идея,который так же "рвал") в лиге чемпионов..
Регистрация: 17.03.2008
№38 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Ну в сравнении с Федуном он исконно русский человек, правда с немецкой фамилией. Это лучше,чем еврей с фамилией Иванов (Кунин. "Иванов и Рабинович или ай гоу ту Хайфа").

какая разница за какой он фамилией спрятался,если рожу не спрячешь
Регистрация: 3.08.2016
№37 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:45) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Чучело, ты хуле не на стадионе?

совсем снесло головёнку от эйфории, дебил?
сдрисни накер,


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№36 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Katraps
Молодец Манчини,не признаёт никаких авторитетов!


ясли пля,что за авторитеты joy расшифруй ты о чем.Кто для тебя авторитет,если не сам Манчини..для Манчини авторитет его контракт и заработать деньги и конечно руководства клуба,кто ему платит..твои авторитеты это кто.. laughing
Регистрация: 17.03.2008
№35 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Миллер? он за какой клуб играет.


За Бильдербергский.
Цитата: Kytarba
.Рвач в Рос.клубах только Кокорин.

а Дзюба?
Регистрация: 3.08.2016
№34 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Миллер тоже еврей


Ну в сравнении с Федуном он исконно русский человек, правда с немецкой фамилией. Это лучше,чем еврей с фамилией Иванов (Кунин. "Иванов и Рабинович или ай гоу ту Хайфа").
Регистрация: 29.11.2014
№33 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Чучело, ты хуле не на стадионе? Опять денег нет ни у тебя, ни у твой жены Бляссинги?

Какой им на хрен стадион???
Нормальные гетеросексуальные болелы их живыми оттуда не выпустят
сейчас они на диванчике разрабатывают очко друг другу,а в перерывах пишут куйню про Спартак
жизнь удалась))
Регистрация: 20.11.2015
№32 Написал: jarny (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (3)

не понимаю, чем Полоз хуже Дриусси. кроме ценника, конечно...
Регистрация: 6.02.2009
№31 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
3...позор бомжарам! rage


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№30 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Kytarba
рвачи только Евреи

Миллер тоже еврей

Миллер? он за какой клуб играет.Рвач в Рос.футболе только Кокорин.Рвач,авторитет,криминал.Все ему платят бешеных денег,пусть только попробуют не платит.
Регистрация: 17.03.2008
№29 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
И почему игнорируется Натхо?

Баклан, пора и своих знать, а не только за спартаковцами следить


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№28 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
У Лунева бабушка немка,а,теща финка.

а сосед еврей))
Регистрация: 3.08.2016
№27 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Katraps
Молодец Манчини,не признаёт никаких авторитетов!

ясли
Регистрация: 17.03.2008
№26 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:29) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Рвем Росеборг , коней с дризиной....и начинаем примерять золотишко в этом сезоне) да будет так!
Регистрация: 24.04.2009
№25 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Kytarba
Цитата: GPS
Цитата: Кир Мяс
три русских
Двое.
Кузяев - таджик.)))
Кокорин Еврей

Лунев - москаль. А в Зените как известно москалей не жалуют.
В общем ни одного кореного русского питерца. rage
Куда смотрит Мутко?


почему куда смотрит- Фернандес Русский,У Нобоа русская жена, Жоазиньо русский и русская любовница,Ари Русский ,но к сожалению с Русской женой развелся..правда вот всеобщий любимец Дзюба Укроп.
Регистрация: 17.03.2008
№24 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (9)
online

3 русских игрока,и фурсенко говорил что это одноразовый случай?!
Регистрация: 27.07.2016
№23 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:27) #
  • +3
  •  (5)

Да правильно все. В воскресенье с ЦСКА играть. Паспортисты там нужны, пусть готовятся. А в ЛЕ и легионеры сойдут
Регистрация: 23.09.2008
№22 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Цитата: GPS
Цитата: Кир Мяс
три русских
Двое.
Кузяев - таджик.)))
Кокорин Еврей

Лунев - москаль. А в Зените как известно москалей не жалуют.
В общем ни одного кореного русского питерца. rage
Куда смотрит Мутко?
Регистрация: 22.09.2007
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Полоз, где Димка, нахрен этот Дриусси?? И почему игнорируется Натхо?

Анатолич, а я вот согласен с синьором Манчини
Дима и Кристиан нужны на усиление при заменах.

Чучело, ты хуле не на стадионе? Опять денег нет ни у тебя, ни у твой жены Бляссинги?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
рвачи только Евреи

Миллер тоже еврей
Регистрация: 3.08.2016
№19 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Kytarba
Цитата: GPS
Цитата: Кир Мяс
три русских

Двое.
Кузяев - таджик.)))

Кокорин Еврей
рвачи только Евреи
У Лунева бабушка немка,а,теща финка.
Регистрация: 17.03.2008
№18 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 19:22) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Манчини,не признаёт никаких авторитетов!
Регистрация: 27.03.2011
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: GPS
Цитата: Кир Мяс
три русских

Двое.
Кузяев - таджик.)))

Кокорин Еврей
Регистрация: 17.03.2008
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рыгони,Дристусси,Паредаст- настоящие Vagabondi
Регистрация: 3.08.2016
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