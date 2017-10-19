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Мануэл Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии

Футболисты "Локомотива" Мануэл Фернандеш и Эдер получили вызов в сборную Португалии на ноябрьские товарищеские матчи против команд США и Саудовской Аравии.

Встреча Португалия - Саудовская Аравия пройдет 10 ноября в Лейрии, а матч с американцами состоится 14 ноября в Фару.

Теги: Фернандеш Эдер Локомотив Сборная Португалии
Сегодня, 21:02
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Рад за Ману!
Регистрация: 21.03.2011
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