Мануэл Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии

?? Так-так-так. Брейкинг ньюс перед матчем!

Теперь ждём и окончательный список сборной Португалии! https://t.co/enaflgYKgf — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 19, 2017

Футболисты "Локомотива" Мануэл Фернандеш и Эдер получили вызов в сборную Португалии на ноябрьские товарищеские матчи против команд США и Саудовской Аравии.Встреча Португалия - Саудовская Аравия пройдет 10 ноября в Лейрии, а матч с американцами состоится 14 ноября в Фару.