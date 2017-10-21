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Нестандартно: "СКА-Хабаровск" и "Уфа" сыграли в результативную ничью
В первом матче игрового дня сошлись «СКА-Хабаровск» и «Уфа» - не самая примечательная вывеска, но на деле все вышло куда интереснее. После первого тайма казалось, что хозяева без проблем одержат победу, реализовав два угловых, но переродившийся Вячеслав Кротов позволил хабаровчанам заработать только одно очко. Rusfootball.info подробнее об этой огненной встрече.
"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович, (Христов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 84), Сысуев, (Фатаи, 87), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 35
«Уфа» приучила нас к тому, что в этом сезоне играет сериями. Была долгая беспроигрышная, затем безвыигрышная, теперь снова ряд игр без поражений, причем коллектив Сергея Семака поделил очки с ЦСКА и оказался сильнее «Локомотива». Но если в прошлом году «горожане» были больше гостевой командой, то теперь превратились в домашнюю, каковой являются и «армейцы» - в Хабаровске они уступили только «Зениту», поэтому логичнее было бы назвать фаворитом матча команду Поддубского, не стоит забывать и о пресловутых авиаперелетах длиною в жизнь.
В основной состав дальневосточного клуба вернулся защитник Эдиев, а вот Георгий Габулов свое повреждение залечил не до конца. Кроме того, Александр Пуцко пропускал матч по условиям арендного соглашения, поэтому хозяевам снова пришлось перекраивать защитную линию. В итоге по сравнению с встречей прошлого тура в составе дебютанов премьер-лиги насчитывалось аж 5 изменений: кроме упомянутого Эдиева, в старте вышли Баляйкин, Никифоров, Савичев и Карасев. У команды из Башкортостана перед 14 туром также опустел лазарет: Табидзе, ставший виновником нескольких голов в ворота Беленова, еще не готов и в запас не попал, а вот Фатаи, «пропавший на поле» еще весной, оказался на скамейке запасных. Сергей Семак, по сложившейся традиции, победный состав менять не стал.
В истории взаимоотношений команд есть 5 официальных матчей, и ни в одном хабаровчане не смогли выиграть – только 3 ничейных результата в ФНЛ. И, если судить по первым минутам, уфимцы собирались только наращивать свое преимущество – Стоцкий имел возможность забить быстрый гол, но Довбня показал, что он в порядке. Хозяева не были бы хозяевами, если бы не пошли вперед. Сначала неплохой момент был у Казанкова, а затем Димидко, воспользовавшись нерасторопностью уфимских защитников, забил после розыгрыша углового. Между прочим, это первый гол дальневосточного клуба, забитый после стандарта.
Пропустив мяч, куницы понеслись вперед, но несколько нарушений хабаровчан в центре поля погасили скорость игры. Если в первые 15 минут она была богатой на события, то после забитого мяча «СКА» резко сбавил в активности, что весьма логично. А вот «Уфа», привыкшая большими силами обороняться, сама оказалась в противоположной ситуации. Тем более, что обе команды действуют по схеме в три центральных защитника. Только один раз в сезоне команде из Башкортостана удавалось отыграться.
А к концу первого тайма шансы сравнять счет устремились практически к нулю. По моментам, быть может, гости и выглядели предпочтительнее, но хабаровчанам удался еще один стандарт. После розыгрыша углового Димидко выиграл борьбу, а Дедечко поразил ворота отыгранного Беленова. Вот так бывает, то ни одного мяча со стандартов в течение всего первого круга, то сразу два. Конец первого тайма и «Уфа» в нокдауне.
На второй тайм не вышел центральный защитник «Уфы» Денис Тумасян, который из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие во встрече против «Рубина», вместо него на поле появился нападающий Вячеслав Кротов, но схема из-за этой перестановки не изменилась. Живоглядов перешел в центр защиты, а Стоцкий занял его место. Этот тактический ход пусть не мгновенно, но сработал: тот же Стоцкий совершил кросс с правого фланга, а вышедший Кротов головой отправил мяч в ворота. Заметим, что это первый мяч Вячеслава в премьер-лиге за два года. А ведь когда-то его сватали в «Краснодар».
В этом сезоне чемпионата России по футболу у команд множество претензий к судьям и после нашего матча их количество точно увеличится. Арбитр Сергей Куликов вышел на первые роли на 63-й минуте, когда дал Наваловскому «всего лишь» желтую карточку за игру рукой перед своей штрафной. Интересно, что в это время Довбня находился не в воротах, потому что страховал своих защитников. Если это не фол последней надежды, то что тогда?
Во втором тайме «Уфа» заметно добавила, и центральные защитники хозяев раз за разом оказывались не у дел, потому второй гол гостей казался делом времени. Так и произошло, трехходовка Игбун-Сысуев-Кротов закончилась дублем Вячеслава. Сравняв счет, «горожане» немного успокоились, за что чуть не поплатились. Вновь угловой, только в этот раз Эдиев не попал в створ. А уже в ответной атаке Кротов готовится сделать хет-трик, Савичев выбил мяч из угла. Провальный второй тайм в исполнении Хабаровка, который, не знал, что делать с преимуществом в два мяча. А неплохое у нас начало тура.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
14 тур
"СКА-Хабаровск" - "Уфа"
Голы: Димидко, 15, 39, Кротов, 57, 73
"СКА-Хабаровcк": Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Маркович, (Христов, 78).
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, (Кротов, 46), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, (Салатич, 84), Сысуев, (Фатаи, 87), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 35
«Уфа» приучила нас к тому, что в этом сезоне играет сериями. Была долгая беспроигрышная, затем безвыигрышная, теперь снова ряд игр без поражений, причем коллектив Сергея Семака поделил очки с ЦСКА и оказался сильнее «Локомотива». Но если в прошлом году «горожане» были больше гостевой командой, то теперь превратились в домашнюю, каковой являются и «армейцы» - в Хабаровске они уступили только «Зениту», поэтому логичнее было бы назвать фаворитом матча команду Поддубского, не стоит забывать и о пресловутых авиаперелетах длиною в жизнь.
В основной состав дальневосточного клуба вернулся защитник Эдиев, а вот Георгий Габулов свое повреждение залечил не до конца. Кроме того, Александр Пуцко пропускал матч по условиям арендного соглашения, поэтому хозяевам снова пришлось перекраивать защитную линию. В итоге по сравнению с встречей прошлого тура в составе дебютанов премьер-лиги насчитывалось аж 5 изменений: кроме упомянутого Эдиева, в старте вышли Баляйкин, Никифоров, Савичев и Карасев. У команды из Башкортостана перед 14 туром также опустел лазарет: Табидзе, ставший виновником нескольких голов в ворота Беленова, еще не готов и в запас не попал, а вот Фатаи, «пропавший на поле» еще весной, оказался на скамейке запасных. Сергей Семак, по сложившейся традиции, победный состав менять не стал.
В истории взаимоотношений команд есть 5 официальных матчей, и ни в одном хабаровчане не смогли выиграть – только 3 ничейных результата в ФНЛ. И, если судить по первым минутам, уфимцы собирались только наращивать свое преимущество – Стоцкий имел возможность забить быстрый гол, но Довбня показал, что он в порядке. Хозяева не были бы хозяевами, если бы не пошли вперед. Сначала неплохой момент был у Казанкова, а затем Димидко, воспользовавшись нерасторопностью уфимских защитников, забил после розыгрыша углового. Между прочим, это первый гол дальневосточного клуба, забитый после стандарта.
Пропустив мяч, куницы понеслись вперед, но несколько нарушений хабаровчан в центре поля погасили скорость игры. Если в первые 15 минут она была богатой на события, то после забитого мяча «СКА» резко сбавил в активности, что весьма логично. А вот «Уфа», привыкшая большими силами обороняться, сама оказалась в противоположной ситуации. Тем более, что обе команды действуют по схеме в три центральных защитника. Только один раз в сезоне команде из Башкортостана удавалось отыграться.
А к концу первого тайма шансы сравнять счет устремились практически к нулю. По моментам, быть может, гости и выглядели предпочтительнее, но хабаровчанам удался еще один стандарт. После розыгрыша углового Димидко выиграл борьбу, а Дедечко поразил ворота отыгранного Беленова. Вот так бывает, то ни одного мяча со стандартов в течение всего первого круга, то сразу два. Конец первого тайма и «Уфа» в нокдауне.
На второй тайм не вышел центральный защитник «Уфы» Денис Тумасян, который из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие во встрече против «Рубина», вместо него на поле появился нападающий Вячеслав Кротов, но схема из-за этой перестановки не изменилась. Живоглядов перешел в центр защиты, а Стоцкий занял его место. Этот тактический ход пусть не мгновенно, но сработал: тот же Стоцкий совершил кросс с правого фланга, а вышедший Кротов головой отправил мяч в ворота. Заметим, что это первый мяч Вячеслава в премьер-лиге за два года. А ведь когда-то его сватали в «Краснодар».
В этом сезоне чемпионата России по футболу у команд множество претензий к судьям и после нашего матча их количество точно увеличится. Арбитр Сергей Куликов вышел на первые роли на 63-й минуте, когда дал Наваловскому «всего лишь» желтую карточку за игру рукой перед своей штрафной. Интересно, что в это время Довбня находился не в воротах, потому что страховал своих защитников. Если это не фол последней надежды, то что тогда?
Во втором тайме «Уфа» заметно добавила, и центральные защитники хозяев раз за разом оказывались не у дел, потому второй гол гостей казался делом времени. Так и произошло, трехходовка Игбун-Сысуев-Кротов закончилась дублем Вячеслава. Сравняв счет, «горожане» немного успокоились, за что чуть не поплатились. Вновь угловой, только в этот раз Эдиев не попал в створ. А уже в ответной атаке Кротов готовится сделать хет-трик, Савичев выбил мяч из угла. Провальный второй тайм в исполнении Хабаровка, который, не знал, что делать с преимуществом в два мяча. А неплохое у нас начало тура.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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