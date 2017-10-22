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Вячеслав Булавин: итоговый результат матча ЦСКА - "Зенит" можно назвать справедливым

Вячеслав Булавин: итоговый результат матча ЦСКА - "Зенит" можно назвать справедливымБывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 14-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

- Об игре:

На поле мы увидели то, чего и стоило ждать от двух лидеров российского футбола. Обе команды были готовы к матчу на высшем уровне, но участие в еврокубках, всё же, сказалось на коллективах, которые отдыхали лишь несколько дней, хотя это и не первостепенно, но отражение нашло на поле. ЦСКА с первых минут взял инициативу, и именно так должны играть хозяева поля, регулярно прессингуя и заставляя соперника ошибаться, а с "Зенитом" такое происходит не часто. Благодаря этому у "армейцев" были явные голевые моменты, но, к счастью для питерцев, обошлось.

Во втором тайме мы увидели на поле уже совсем другой "Зенит". Видимо, Манчини указал на ошибки, и команда начала их исправлять. "Зенит" играл быстрее и проводил позиционные атаки, хотя какого-то комбинационного футбола я не увидел. Несколько острых моментов было у Александра Кокорина, но мяч по тем или иным причинам в ворота не летел.

Конечно, все хотели победить, это можно понять по количеству борьбы и жёлтых карточек. Конечно, были эпизоды, не украшавшие футбол, но это можно понять, учитывая настрой коллективов на победу. В целом, итоговый результат можно назвать справедливым.

- О конфликте Марио Фернандес и Роберто Манчини:

Это именно то, о чём я говорю, и такие эмоции были на поле с первых минут. Любой игрок, наверное, в итоге подойдёт и извинится, нельзя выплёскивать так эмоции на тренера. Думаю, это сделает и Фернандес. Хотя эпизоду предшествовал грубый подкат игрока ЦСКА, что и вызвало возмущение Манчини. Конечно, неприятно смотреть на такой разговор игрока с тренером.

- О травме Андрея Лунёва и выходе на поле Юрия Лодыгина:

Не могу рассуждать на эту тему, не зная характера травмы Лунёва. Видимо, он почувствовал, что не может играть в полную силу, поэтому сам и попросил замену. Отразится это на "Зените" или нет - покажет время. В принципе, когда регулярно играет один голкипер, а потом выходит другой, естественно, у команды возникает небольшой мандраж, ведь привыкли к одному, а теперь стоит другой. Но мы помним, что Лодыгин тоже может совершать классные сэйвы и спасать команду.

- Об игре следующего тура "Зенит" - "Локомотив":

К этой встрече команды могут подойти с одинаковым количеством очков, но сначала "железнодорожникам" нужно ещё "Краснодар" обыграть. Что-то мне подсказывает, что эта встреча завершится вничью. Но даже если "Зенит" в итоге уступит в личной встрече "Локомотиву", только весной можно будет давать какие-то прогнозы по чемпионской гонке.
Теги: Булавин Зенит ЦСКА
Вчера, 22:33
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