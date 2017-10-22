Вячеслав Булавин: итоговый результат матча ЦСКА - "Зенит" можно назвать справедливым

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Дубль Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Кальяри"
Вчера, 23:44
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
"Реал" поднялся на третье место в турнирной таблице
Вчера, 23:41
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Андрей Созин: у ЦСКА есть ресурсы, могут ведь играть! (1)
Вчера, 23:27
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Андрей Лунев: я ударился о штангу и забил мышцу
Вчера, 23:08
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Леандро Паредес пропустит матч с "Локомотивом"
Вчера, 22:44
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Фоторепортаж с матча ЦСКА - "Зенит"
Вчера, 22:43
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (1)
Гендиректор "Арсенала": неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (6)
Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?! (6)
Вчера, 22:26
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (3)
Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита" (3)
Вчера, 22:19
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Сергей Веденеев: "Зениту" не хватает элементарно эмоций (4)
Вчера, 21:58
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
"Шахтер" не смог обыграть "Динамо"
Вчера, 21:43
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Арсен Венгер: после 0:1 в пользу "Эвертона" не запаниковали, продолжали гнуть свою линию
Вчера, 21:06
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Два месяца без побед? Теперь уже нет
Вчера, 20:54
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
"Анжи" одержал победу над "Арсеналом" (4)
Вчера, 20:48
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Дмитрий Гунько: "Спартак-2" - это та команда, которая должна давать игроков в первую команду
Вчера, 20:23
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Понтус Вернблум пропустит матч с тульским "Арсеналом" (5)
Вчера, 19:57
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Гончаренко о судействе: почему вы спрашиваете про грязь? Никого не интересует сама игра, тактика (15)
Вчера, 19:43
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Стадион "Динамо" подал заявку на проведение финала женской ЛЧ (1)
Вчера, 19:21
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
"Атлетико" на выезде обыграл "Сельту"
Вчера, 19:16
Заведённый Фернандес, надёжный Акинфеев и невезучий Кокорин. Оценки ЦСКА и «Зенита» (14)
Заведённый Фернандес, надёжный Акинфеев и невезучий Кокорин. Оценки ЦСКА и «Зенита» (14)
Вчера, 19:14
Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)
Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)
Вчера, 18:58
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (7)
Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео) (7)
Вчера, 18:34
Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот (4)
Опасно! Чаще для здоровья, чем для ворот (4)
Вчера, 18:21
Евгений Калешин: мы очень довольны победой
Евгений Калешин: мы очень довольны победой
Вчера, 17:59
"Ницца" проиграла "Страсбуру"
"Ницца" проиграла "Страсбуру"
Вячеслав Булавин: итоговый результат матча ЦСКА - "Зенит" можно назвать справедливым
Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 14-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).
- Об игре:
На поле мы увидели то, чего и стоило ждать от двух лидеров российского футбола. Обе команды были готовы к матчу на высшем уровне, но участие в еврокубках, всё же, сказалось на коллективах, которые отдыхали лишь несколько дней, хотя это и не первостепенно, но отражение нашло на поле. ЦСКА с первых минут взял инициативу, и именно так должны играть хозяева поля, регулярно прессингуя и заставляя соперника ошибаться, а с "Зенитом" такое происходит не часто. Благодаря этому у "армейцев" были явные голевые моменты, но, к счастью для питерцев, обошлось.
Во втором тайме мы увидели на поле уже совсем другой "Зенит". Видимо, Манчини указал на ошибки, и команда начала их исправлять. "Зенит" играл быстрее и проводил позиционные атаки, хотя какого-то комбинационного футбола я не увидел. Несколько острых моментов было у Александра Кокорина, но мяч по тем или иным причинам в ворота не летел.
Конечно, все хотели победить, это можно понять по количеству борьбы и жёлтых карточек. Конечно, были эпизоды, не украшавшие футбол, но это можно понять, учитывая настрой коллективов на победу. В целом, итоговый результат можно назвать справедливым.
- О конфликте Марио Фернандес и Роберто Манчини:
Это именно то, о чём я говорю, и такие эмоции были на поле с первых минут. Любой игрок, наверное, в итоге подойдёт и извинится, нельзя выплёскивать так эмоции на тренера. Думаю, это сделает и Фернандес. Хотя эпизоду предшествовал грубый подкат игрока ЦСКА, что и вызвало возмущение Манчини. Конечно, неприятно смотреть на такой разговор игрока с тренером.
- О травме Андрея Лунёва и выходе на поле Юрия Лодыгина:
Не могу рассуждать на эту тему, не зная характера травмы Лунёва. Видимо, он почувствовал, что не может играть в полную силу, поэтому сам и попросил замену. Отразится это на "Зените" или нет - покажет время. В принципе, когда регулярно играет один голкипер, а потом выходит другой, естественно, у команды возникает небольшой мандраж, ведь привыкли к одному, а теперь стоит другой. Но мы помним, что Лодыгин тоже может совершать классные сэйвы и спасать команду.
- Об игре следующего тура "Зенит" - "Локомотив":
К этой встрече команды могут подойти с одинаковым количеством очков, но сначала "железнодорожникам" нужно ещё "Краснодар" обыграть. Что-то мне подсказывает, что эта встреча завершится вничью. Но даже если "Зенит" в итоге уступит в личной встрече "Локомотиву", только весной можно будет давать какие-то прогнозы по чемпионской гонке.
- Об игре:
На поле мы увидели то, чего и стоило ждать от двух лидеров российского футбола. Обе команды были готовы к матчу на высшем уровне, но участие в еврокубках, всё же, сказалось на коллективах, которые отдыхали лишь несколько дней, хотя это и не первостепенно, но отражение нашло на поле. ЦСКА с первых минут взял инициативу, и именно так должны играть хозяева поля, регулярно прессингуя и заставляя соперника ошибаться, а с "Зенитом" такое происходит не часто. Благодаря этому у "армейцев" были явные голевые моменты, но, к счастью для питерцев, обошлось.
Во втором тайме мы увидели на поле уже совсем другой "Зенит". Видимо, Манчини указал на ошибки, и команда начала их исправлять. "Зенит" играл быстрее и проводил позиционные атаки, хотя какого-то комбинационного футбола я не увидел. Несколько острых моментов было у Александра Кокорина, но мяч по тем или иным причинам в ворота не летел.
Конечно, все хотели победить, это можно понять по количеству борьбы и жёлтых карточек. Конечно, были эпизоды, не украшавшие футбол, но это можно понять, учитывая настрой коллективов на победу. В целом, итоговый результат можно назвать справедливым.
- О конфликте Марио Фернандес и Роберто Манчини:
Это именно то, о чём я говорю, и такие эмоции были на поле с первых минут. Любой игрок, наверное, в итоге подойдёт и извинится, нельзя выплёскивать так эмоции на тренера. Думаю, это сделает и Фернандес. Хотя эпизоду предшествовал грубый подкат игрока ЦСКА, что и вызвало возмущение Манчини. Конечно, неприятно смотреть на такой разговор игрока с тренером.
- О травме Андрея Лунёва и выходе на поле Юрия Лодыгина:
Не могу рассуждать на эту тему, не зная характера травмы Лунёва. Видимо, он почувствовал, что не может играть в полную силу, поэтому сам и попросил замену. Отразится это на "Зените" или нет - покажет время. В принципе, когда регулярно играет один голкипер, а потом выходит другой, естественно, у команды возникает небольшой мандраж, ведь привыкли к одному, а теперь стоит другой. Но мы помним, что Лодыгин тоже может совершать классные сэйвы и спасать команду.
- Об игре следующего тура "Зенит" - "Локомотив":
К этой встрече команды могут подойти с одинаковым количеством очков, но сначала "железнодорожникам" нужно ещё "Краснодар" обыграть. Что-то мне подсказывает, что эта встреча завершится вничью. Но даже если "Зенит" в итоге уступит в личной встрече "Локомотиву", только весной можно будет давать какие-то прогнозы по чемпионской гонке.
Напечатать
0
(2)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.