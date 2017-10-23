Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Томас Мюллер выбыл на срок до 6 недель из-за травмы

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выбыл на 5-6 недель из-за травмы, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" (1:0).

Как сообщает Bild, это стало известно после углубленного медобследования 28-летнего футболиста.

Мюллер точно пропустит матч с "Селтиком" в четвёртом туре Лиги чемпионов (31 октября) и с дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии (4 ноября).
Теги: Мюллер Бавария
Сегодня, 07:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.