Томас Мюллер выбыл на срок до 6 недель из-за травмы

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выбыл на 5-6 недель из-за травмы, полученной им в матче 9-го тура чемпионата Германии с "Гамбургом" (1:0).Как сообщает Bild, это стало известно после углубленного медобследования 28-летнего футболиста.Мюллер точно пропустит матч с "Селтиком" в четвёртом туре Лиги чемпионов (31 октября) и с дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии (4 ноября).