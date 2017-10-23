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Сергей Хусаинов: умысел в действиях Ригони был - значит это вторая желтая карточка

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал спорный судейский эпизод в матче 14-го тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" (0:0).

На 44-й минуте встречи полузащитник гостей Эммануэль Ригони, уже имевший жёлтую карточку, толкнул защитника "армейцев" Алексея Березуцкого, который был без мяча, в спину двумя руками. Арбитр матча Михаил Вилков лишь устно предупредил Ригони - после замечаний со стороны футболистов ЦСКА.

"Умысел в действиях Ригони был - значит это вторая жёлтая карточка. Вопрос арбитру: что помешало ему вынести наказание в соответствии с правилами? Пропустить и нашептать игроку на ушко - это не профессиональное судейство, а дворовый футбол.

Отсутствие своевременной реакции побуждает игроков продолжать грубить: "Если ему можно, значит нам тоже можно". В итоге игра выходит из-под контроля. Хорошо ещё, что сами футболисты не переступили черту и не превратили игру в бои без правил.

Здесь судья просто "поплыл". Мне это напомнило игру Португалии и Голландии на ЧМ-2006, когда Валентин Иванов раздал 16 жёлтых и 4 красные карточки", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Теги: Хусаинов Зенит Ригони ЦСКА
Сегодня, 08:49
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№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Повезло вашим перед игрой с Локо...

наверное..собственно я и имел ввиду КК в обе стороны


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:20) #
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Цитата: serega_user
Очень жаль, советовал бы посмотреть на это. Своих не оправдываю, но и ваши абсолютно ничем не лучше.

Мне реально понравился Лодыгин . Он вошёл в игру конкретно и готов был разорвать коней на мелкие части. Подвожу итог- ничья абсолютна и закономерна.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№22 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: HardWar
Ваши играли как стадо ущербанов, при чем почти постоянно в кость

Если бы так, то у вас полсостава на носилках унесли.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№21 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:18) #
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Цитата: Realist2000
Цитата: Серж1
так как вчера грубо играли кони,надо было им вчера красных штуки 3 давать

С этим можно было бы согласиться,если бы не одно "но" - в начале матча за одинаковые нарушения одни наказывались желтыми карточками,другие устными внушениями.В этом и есть причина дальнейшего поведения армейцев.Я уже не раз говорил и еще раз повторю - даже самый отвратительный судья не будет смотреться предвзято,если будет трактовать нарушения с обеих сторон ОДИНАКОВО. Вилков вчера игру провалил.А насчет красных,то кроме армейцев их заслужили и Ригони,и Дзюба и Манчини.

А Манчини что, сам с собой конфликтовал? Тогда красная Фернандесу за компанию уже напрашивается.

Цитата: ржд гуд
За действия Дзюбы против Вернблума нужно было дававть прямую красную карточку. Это же как нужно толкнуть предательски в спину главного бультерьера РПФЛ, чтобы он покатился по газону?! Это - драка, а не толчок.

Это убийствос отягчающими обстоятельствами ,не меньше.
Регистрация: 17.04.2017
№20 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 10:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Цитата: yuri
Впрочем скажу. Кони не успевали за техничными игроками Зенита. Грубили, грязно играли.
П.С. Истерика коней мне понравилась.

А рукопашные бои от Дзюбы с Ригони тоже понравились?

Ваши играли как стадо ущербанов, при чем почти постоянно в кость. Даже спартачи последние два матча гораздо чище и спокойнее были.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№19 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Лично мне абсолютно не интересует мнение Хусайнова или еще кого не будь о каком то эпизоде матча и в целом о матче.Была отличная мужская игра,специально исподтишка не кто не фолил..и Эпизод с Горчичником Дзюба с Вернблумом характеризует вес матч.люди игравшие футбол даже на уровне любителей все прекрасно понимают.Если вспомнил про любителей то у кого не было во время матча и драка случается а,после матча шашлыки,тосты и уважение к друг другу между игроками команд..
Регистрация: 17.03.2008
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:13) #
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online

Цитата: yuri
Не видел


Брысь тогда... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Цитата: serega_user
А рукопашные бои от Дзюбы с Ригони тоже понравились?


Не видел, сэр.

Очень жаль, советовал бы посмотреть на это. Своих не оправдываю, но и ваши абсолютно ничем не лучше.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:11) #
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online

Цитата: serega_user
А рукопашные бои от Дзюбы с Ригони тоже понравились?


Не видел, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Впрочем скажу. Кони не успевали за техничными игроками Зенита. Грубили, грязно играли.
П.С. Истерика коней мне понравилась.

А рукопашные бои от Дзюбы с Ригони тоже понравились?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:01) #
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online

Впрочем скажу. Кони не успевали за техничными игроками Зенита. Грубили, грязно играли.
П.С. Истерика коней мне понравилась.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За действия Дзюбы против Вернблума нужно было дававть прямую красную карточку. Это же как нужно толкнуть предательски в спину главного бультерьера РПФЛ, чтобы он покатился по газону?! Это - драка, а не толчок.
Регистрация: 30.11.2013
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:57) #
  • +1
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online

Цитата: Сибирячок
Вилков вчера в очень сложном матче сумел удержать нити в своих руках и игра не перешла в побоище.


Ага, сначала упустил, затем попытался удержать, в результате показал, что не готов к таким матчам...

Цитата: utekay
я был уверен, что КК будут в матче, но как-то обошлось


Повезло вашим перед игрой с Локо...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что-то не складывается у Хусаинова. С одной стороны говорит, что надо было выдавать карточки, а с другой осуждает судейство Иванова на ЧМ, где карточки выдавались (по правилам, кстати). Так Иванова же, помнится, и обвинили, что такое судейство не соответствует "духу игры"...И тут бы тоже самое было бы. Начал бы он вчера красные выдавать, так сегодня бы был вселенский вой о том, как судья испортил игру...
Регистрация: 8.02.2011
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:54) #
  • -2
  •  (2)
online

Хусаин. Мне больше сказать нечего.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
так как вчера грубо играли кони,надо было им вчера красных штуки 3 давать

а бомжам сколько?
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да успокойтесь уже, просто эмоциональная игра была. Грубость была с обеих сторон, так что в этом матче абсолютно все по делу. Пожалел Ригони? Дак и наших тоже в принципе где-то пожалел.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:44) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Серж1
так как вчера грубо играли кони,надо было им вчера красных штуки 3 давать

С этим можно было бы согласиться,если бы не одно "но" - в начале матча за одинаковые нарушения одни наказывались желтыми карточками,другие устными внушениями.В этом и есть причина дальнейшего поведения армейцев.Я уже не раз говорил и еще раз повторю - даже самый отвратительный судья не будет смотреться предвзято,если будет трактовать нарушения с обеих сторон ОДИНАКОВО. Вилков вчера игру провалил.А насчет красных,то кроме армейцев их заслужили и Ригони,и Дзюба и Манчини.
Регистрация: 20.03.2017
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 09:43) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Barmaley
Если сказал "А", должен говорить и "Б" уважаемый бывший судья. Нападение на тренера команды соперника , это называется неспортивное поведение и Фернандес должен был тоже получить желтую, а то и красную. В правилах написано, что даже если против игрока своей команды проявляется неспортивное поведение, должно быть наказание. Игроки ЦСКА сами начали в регби играть с первых минут, какая-то психическая атака была с их стороны. Наверное хотели забить быстрый гол, но не получилось. Судья Вилков слишком много позволял грубить игрокам и многое не замечал в обе стороны. Наверное линзы потерял во время игры.

Да,Марио чудил вчера.Можно вспомнить его удар по воротам после свистка,когда он уже имелне желтую карточку.
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 09:37) #
  • +3
  •  (3)
online

Если сказал "А", должен говорить и "Б" уважаемый бывший судья. Нападение на тренера команды соперника , это называется неспортивное поведение и Фернандес должен был тоже получить желтую, а то и красную. В правилах написано, что даже если против игрока своей команды проявляется неспортивное поведение, должно быть наказание. Игроки ЦСКА сами начали в регби играть с первых минут, какая-то психическая атака была с их стороны. Наверное хотели забить быстрый гол, но не получилось. Судья Вилков слишком много позволял грубить игрокам и многое не замечал в обе стороны. Наверное линзы потерял во время игры.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 09:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вилков вчера с 6 минуты начал раздавать игрока ЦСКА желтые,а бомжам только пальчиком грозил,урод!Ригони однозначно должен был получкть вторую желтую!
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:19) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
вчера грубо играли кони

это точно! коней будто кто покусал перед матчем, как собаки бешеные бросались на всех...я был уверен, что КК будут в матче, но как-то обошлось


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:19) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Хусаинов пиздабол. Вилков вчера в очень сложном матче сумел удержать нити в своих руках и игра не перешла в побоище. А удали он кого-нибудь и сегодня этот же баран Хусаинов крыл бы Вилкова последними словами. Не было в матче ситуации, когда удаление было бы оправданным, не было.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:07) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
так как вчера грубо играли кони,надо было им вчера красных штуки 3 давать
Регистрация: 21.07.2011
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