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Валерий Непомнящий: Дзюба так может и мимо чемпионата мира пролететь

Отечественный тренер Валерий Непомнящий после матча ЦСКА - "Зенит" (0:0), высказал мнение о форварде петербургского клуба Артеме Дзюбе.

"Меня разочаровывает, что Артём играет мало. Хотя по игре с ЦСКА хочу заметить, что у "Зенита" аргентинцы - однозначно качественные игроки. Но мне досадно, что игрок уровня Дзюбы не играет. Таким образом, он может и мимо чемпионата мира пролететь.

Я не могу быть на стороне игрока или тренера - это внутренне дело "Зенита". И по сегодняшней игре мало что можно сказать про Дзюбу - он совсем мало мяч получал. Я не удивлюсь, если зимой Артём сменит команду", - цитирует Непомнящего "Спорт уик-энд".
Теги: Непомнящий Дзюба Зенит
Сегодня, 09:58
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(2)
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 10:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не пролетит, Мутко поможет )
Регистрация: 26.07.2014
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Единственное чем запомнился с конями, это очень качественно вырубил вернблума, как мальчишку толкнул и тот в накауте
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я не удивлюсь, если зимой Артём сменит команду

Дзюба: в Ростов иду за трофеями.

Херовая шутка.

Дзюба не совсем дурак, чтоб 3 евроляма просиживания на банке променять на игровое время в Ростове.
Регистрация: 22.09.2007
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