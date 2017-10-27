Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о предложениях, которые он получал от российских клубов.– Были переговоры с парой клубов. Не договорились. Съездил в Эстонию, в Испанию, с мамой и дочками повидался. Смотрю много футбола, график позволяет.– Да.– Плюс-минус стабильность. Лига – без разницы. Нулевой бюджет, понятно, не устроит: без денег просто не будет игроков.– Были "непонятки". О деталях переговоров рассказывать не стану.