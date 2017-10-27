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Валерий Карпин: вел переговоры с двумя российскими клубами, но были "непонятки" с их стабильностью

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о предложениях, которые он получал от российских клубов.

– Были переговоры с парой клубов. Не договорились. Съездил в Эстонию, в Испанию, с мамой и дочками повидался. Смотрю много футбола, график позволяет.

– Те два клуба, которые вели с вами переговоры, российские?

– Да.

– Какие параметры должны быть у российского клуба, чтобы Валерий Карпин принял его предложение.

– Плюс-минус стабильность. Лига – без разницы. Нулевой бюджет, понятно, не устроит: без денег просто не будет игроков.

– У двух клубов, которые вас хотели, стабильности не было?

– Были "непонятки". О деталях переговоров рассказывать не стану.

Матч ТВ
Теги: Карпин
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:22) #
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online

как нас всех пердолили лет десять этой стабильностью, из всех утюгов и чайников про нее говорили
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
скорее всего скоро в краснодаре будет главным тренером . валера лучший тренер!
Регистрация: 26.04.2016
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