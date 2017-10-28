Восстановление Милика идет ускоренными темпами

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик восстанавливается от травмы ускоренными темпами, сообщает Football Italia.Ожидается, что 23-летний нападающий вернется в строй раньше срока. Ранее сообщалось, что поляк выйдет на поле в январе.