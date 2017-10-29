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Андреас Гранквист: на нас не давила неудачная серия, должны были забивать больше

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист дал оценку прошедшему матчу с хабаровским СКА (4:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Не тяжело ли было выходить на поле, имея за спиной такую внушительную серию из поражений?

- Мы знали, что до этого мы играли с сильными командами, с "Зенитом" и "Локомотивом", с ЦСКА, конечно, дома могли и зацепить очки. Мы знали, что у нас тяжелое расписание, но сегодня на нас это не давило, просто играли в футбол и были концентрированны. Должны были еще больше забивать.

- То есть психологического давления не было?

- Конечно, расстройство было, никто не любит такие серии поражений. Тем не менее, сегодня мы оставили это позади, играли в футбол, но важно не забывать, что это всего лишь один матч, дальше нас ждёт "Тосно".

- Рано ли говорить после того, как серия прервалась, что "Краснодар" выходит на новый уровень?

- Это победа важна с той точки зрения, что серия наконец-то прервалась, с другой стороны, в чемпионате происходят интересные вещи, когда заведомо слабые команды побеждают сильные, как Тула обыграла ЦСКА в этом туре. Соответственно, слабых команд нет, так сегодняшняя победа важна.

- Когда стал счёт 2:1 сердце не екнуло?

- Был такой период длиной минут в десять, когда мы ощущали давление и допускали много ошибок. Теперь очень важно найти причину этого и избавиться от этого. Нам нужно больше уверенности.

- Турнирные притязания изменились? За что "Краснодар" сражается сейчас?

- На текущем этапе мы просто стараемся показать свой лучший футбол, выиграть как можно больше игр и потом посмотреть, на каком месте мы окажемся. Чемпионат очень сложный, первый круг закончился, и результат, конечно, неплохой, но могли выступить гораздо лучше.
Теги: Гранквист Краснодар
Сегодня, 21:58
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