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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андреас Гранквист: на нас не давила неудачная серия, должны были забивать больше
Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист дал оценку прошедшему матчу с хабаровским СКА (4:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Не тяжело ли было выходить на поле, имея за спиной такую внушительную серию из поражений?
- Мы знали, что до этого мы играли с сильными командами, с "Зенитом" и "Локомотивом", с ЦСКА, конечно, дома могли и зацепить очки. Мы знали, что у нас тяжелое расписание, но сегодня на нас это не давило, просто играли в футбол и были концентрированны. Должны были еще больше забивать.
- То есть психологического давления не было?
- Конечно, расстройство было, никто не любит такие серии поражений. Тем не менее, сегодня мы оставили это позади, играли в футбол, но важно не забывать, что это всего лишь один матч, дальше нас ждёт "Тосно".
- Рано ли говорить после того, как серия прервалась, что "Краснодар" выходит на новый уровень?
- Это победа важна с той точки зрения, что серия наконец-то прервалась, с другой стороны, в чемпионате происходят интересные вещи, когда заведомо слабые команды побеждают сильные, как Тула обыграла ЦСКА в этом туре. Соответственно, слабых команд нет, так сегодняшняя победа важна.
- Когда стал счёт 2:1 сердце не екнуло?
- Был такой период длиной минут в десять, когда мы ощущали давление и допускали много ошибок. Теперь очень важно найти причину этого и избавиться от этого. Нам нужно больше уверенности.
- Турнирные притязания изменились? За что "Краснодар" сражается сейчас?
- На текущем этапе мы просто стараемся показать свой лучший футбол, выиграть как можно больше игр и потом посмотреть, на каком месте мы окажемся. Чемпионат очень сложный, первый круг закончился, и результат, конечно, неплохой, но могли выступить гораздо лучше.
- Не тяжело ли было выходить на поле, имея за спиной такую внушительную серию из поражений?
- Мы знали, что до этого мы играли с сильными командами, с "Зенитом" и "Локомотивом", с ЦСКА, конечно, дома могли и зацепить очки. Мы знали, что у нас тяжелое расписание, но сегодня на нас это не давило, просто играли в футбол и были концентрированны. Должны были еще больше забивать.
- То есть психологического давления не было?
- Конечно, расстройство было, никто не любит такие серии поражений. Тем не менее, сегодня мы оставили это позади, играли в футбол, но важно не забывать, что это всего лишь один матч, дальше нас ждёт "Тосно".
- Рано ли говорить после того, как серия прервалась, что "Краснодар" выходит на новый уровень?
- Это победа важна с той точки зрения, что серия наконец-то прервалась, с другой стороны, в чемпионате происходят интересные вещи, когда заведомо слабые команды побеждают сильные, как Тула обыграла ЦСКА в этом туре. Соответственно, слабых команд нет, так сегодняшняя победа важна.
- Когда стал счёт 2:1 сердце не екнуло?
- Был такой период длиной минут в десять, когда мы ощущали давление и допускали много ошибок. Теперь очень важно найти причину этого и избавиться от этого. Нам нужно больше уверенности.
- Турнирные притязания изменились? За что "Краснодар" сражается сейчас?
- На текущем этапе мы просто стараемся показать свой лучший футбол, выиграть как можно больше игр и потом посмотреть, на каком месте мы окажемся. Чемпионат очень сложный, первый круг закончился, и результат, конечно, неплохой, но могли выступить гораздо лучше.
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