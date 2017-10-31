Хавбек "Севильи" Хоакин Корреа не сыграет против "Спартака"

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа не сможет принять участия в матче Лиги чемпионов со "Спартаком" из-за повреждения, передает пресс-служба клуба.Сообщается, что после матча с "Леганесом" (2:1) футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него мышечную травму.