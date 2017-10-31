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Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" на матч Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля"
Сегодня, 22:19
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(1)
№7 Написал: термекс (Сегодня, 22:50) #
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online

Цитата: Женёка
Сразу предупреждаю я без какого то под*еба! По какому принципу у ЦСКА в нападение молодежь выпускают? Сначала Чалов, потом Жамалетдинов, щас Кучаев! просто берут того кто есть, авось выстрелит?

joy "что значит по какому принципу"? или "просто берут того кто есть"? joy что это значит.а,кого брать того кого нет?
Регистрация: 21.02.2016
№6 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 22:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Сразу предупреждаю я без какого то под*еба! По какому принципу у ЦСКА в нападение молодежь выпускают? Сначала Чалов, потом Жамалетдинов, щас Кучаев! просто берут того кто есть, авось выстрелит?
Регистрация: 6.05.2009
№5 Написал: baden69 (Сегодня, 22:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи и победы! Армейцы, сегодня мы с вами!
Регистрация: 31.08.2010
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:37) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём еще один разгром поней!!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:29) #
  • -2
  •  (6)
online

у Базеля есть бывший защитник Спартака, он ныне капитан Базеля, а это гарантия качества, так что тяжело будет ЦСКА, как капитанет Пареха в Севилье и другие непроходимые защитники Спартака в разных европейских клубах
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Damonfal (Сегодня, 22:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошей игры и, главное, победы!!!
Регистрация: 17.06.2012
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
УДАЧИ!!!
Регистрация: 23.05.2009
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