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Главный тренер "Базеля": расплатились поражением за две грубые ошибки в обороне

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики назвал причины поражения в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (1:2).

"Мы хорошо провели первую половину, имели хорошие возможности удвоить преимущество, однако подвела реализация. Понимали, что во втором тайме сопернику нечего будет терять, так и получилось. ЦСКА вышел на второй тайм совершенно с другим настроем, что и привело к забитым голам. Что касается нашей команды, то мы сегодня расплатились поражением за две грубые ошибки в обороне.

Дзагоев сегодня был лучшими на поле в составе ЦСКА. Он организовал два гола, которые стоили нам поражения. У Алана прекрасная скорость и видение поля, думаю, его выход стал определяющим в сегодняшнем матче", - передает слова Вики ТАСС.
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 08:47
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