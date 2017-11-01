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Серхи Роберто получил травму в игре с "Олимпиакосом"

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто получил травму в концовке первого тайма матча Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:0), из-за чего пропустил весь остаток встречи.

25-летний футболист повредил подколенное сухожилие. 1 ноября игрок пройдет медосмотр, после чего врачи определят сроки его восстановления, информирует Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
Теги: Барселона
Сегодня, 09:09
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