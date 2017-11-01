Серхи Роберто получил травму в игре с "Олимпиакосом"

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Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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09:20
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (2)
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (2)
06:51
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Вчера, 23:51
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Вчера, 22:53
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Вчера, 22:30
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Вчера, 22:19
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Вчера, 22:19
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (7)
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (7)
Вчера, 22:05
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Вчера, 21:51
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Вчера, 21:19
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Вчера, 21:08
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
Вчера, 20:18
Сергей Карасев будет судить матч "Локомотив" - ЦСКА (7)
Сергей Карасев будет судить матч "Локомотив" - ЦСКА (7)
Вчера, 19:53
Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат (6)
Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат (6)
Вчера, 19:20
Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме (1)
Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме (1)
Вчера, 18:44
Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла
Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла
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Маурисио Почеттино: Зидан мог бы добиться успеха в АПЛ (1)
Маурисио Почеттино: Зидан мог бы добиться успеха в АПЛ (1)
Вчера, 18:16
Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно (57)
Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно (57)
Вчера, 17:27
Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение (8)
Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение (8)
Серхи Роберто получил травму в игре с "Олимпиакосом"
Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто получил травму в концовке первого тайма матча Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:0), из-за чего пропустил весь остаток встречи.
25-летний футболист повредил подколенное сухожилие. 1 ноября игрок пройдет медосмотр, после чего врачи определят сроки его восстановления, информирует Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
25-летний футболист повредил подколенное сухожилие. 1 ноября игрок пройдет медосмотр, после чего врачи определят сроки его восстановления, информирует Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу клуба.
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