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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: "Спартак" может удивить "Севилью" только Зе Луишем
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Севильи».
«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром еще больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждет очень тяжелый матч.
Красно-белые очень серьезно готовятся к этому матчу, и неплохая репетиция была в Ростове, но там команда не смогла удержать победу и пропустила два гола. Как были проблемы в обороне у «Спартака», так и остались. Команда Карреры пока не может спокойно сыграть на ноль, даже с Нальчиком. Для тренера главное – настроить команду и выбрать правильную тактическую модель игры, чтобы подготовиться к серьезному давлению «Севильи».
Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придется обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и еще серьезнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надежно играет в обороне. Самое главное – надежно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.
Для меня «Севилья» – фаворит, и «Спартаку» придется очень тяжело. Не только я – многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей", – передает слова Бубнова «Советский спорт» со ссылкой на его канал на YouTube.
«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром еще больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждет очень тяжелый матч.
Красно-белые очень серьезно готовятся к этому матчу, и неплохая репетиция была в Ростове, но там команда не смогла удержать победу и пропустила два гола. Как были проблемы в обороне у «Спартака», так и остались. Команда Карреры пока не может спокойно сыграть на ноль, даже с Нальчиком. Для тренера главное – настроить команду и выбрать правильную тактическую модель игры, чтобы подготовиться к серьезному давлению «Севильи».
Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придется обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и еще серьезнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надежно играет в обороне. Самое главное – надежно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.
Для меня «Севилья» – фаворит, и «Спартаку» придется очень тяжело. Не только я – многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей", – передает слова Бубнова «Советский спорт» со ссылкой на его канал на YouTube.
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