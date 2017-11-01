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Александр Бубнов: "Спартак" может удивить "Севилью" только Зе Луишем

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром еще больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждет очень тяжелый матч.

Красно-белые очень серьезно готовятся к этому матчу, и неплохая репетиция была в Ростове, но там команда не смогла удержать победу и пропустила два гола. Как были проблемы в обороне у «Спартака», так и остались. Команда Карреры пока не может спокойно сыграть на ноль, даже с Нальчиком. Для тренера главное – настроить команду и выбрать правильную тактическую модель игры, чтобы подготовиться к серьезному давлению «Севильи».

Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придется обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и еще серьезнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надежно играет в обороне. Самое главное – надежно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.

Для меня «Севилья» – фаворит, и «Спартаку» придется очень тяжело. Не только я – многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей", – передает слова Бубнова «Советский спорт» со ссылкой на его канал на YouTube.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Селихов у нас еще есть, а ему не помешают сейвы в Европе...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Скажите Севилье,что Зе луишь лечит живот столько же,сколько другой игрок кресты.У них точно серьезный настрой пропадет)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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