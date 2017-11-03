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Эль-Шаарави признан игроком недели в Лиге чемпионов, Дзагоев - третий

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, передает пресс-служба УЕФА.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев по итогам голосования занял третье место.

Эль-Шаарави получил 60% голосов. Вторым стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах – 34%, у Дзагоева - всего 2% голосов.
Теги: Дзагоев Эль-Шаарави
Сегодня, 14:52
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вот это пропасть: 60-34-2 smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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