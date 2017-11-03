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Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции

Полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти ради спасения своей ноги от инфекции.

"Доктор осмотрел меня и сказал, что у меня ужасающая инфекция. Поражение частично затронуло пяточную костью и "съело" ахилл. У меня была открытая рана длиной в восемь сантиметров", — сказал Касорла.

Открытую рану на ахилле пришлось закрывать с помощью пересадки кожи с руки. Из-за чего половина татуировки Касорлы с именем дочери оказалась на ноге.

"Газета.ру"
Теги: Касорла Арсенал
Вчера, 23:27
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№1 Написал: pisto (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Плотоядная инфекция. Та еще жесть - обгладывает до костей.
Регистрация: 15.03.2009
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