Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции

Полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла рассказал, на какие жертвы ему пришлось пойти ради спасения своей ноги от инфекции."Доктор осмотрел меня и сказал, что у меня ужасающая инфекция. Поражение частично затронуло пяточную костью и "съело" ахилл. У меня была открытая рана длиной в восемь сантиметров", — сказал Касорла.Открытую рану на ахилле пришлось закрывать с помощью пересадки кожи с руки. Из-за чего половина татуировки Касорлы с именем дочери оказалась на ноге.