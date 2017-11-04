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Евгений Ловчев: "Спартак" вообще не умеет защищаться

Эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о матче Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1).

"Меня такая игра "Спартака" не удивила, потому что это не первый случай. В прошлом году была у красно-белых радость в игре, когда они еще не стали чемпионами, рвались наверх, тогда они играли в атакующий футбол, который награждал их голами на последних минутах, секундах. А сейчас я довольно часто вижу, когда они пытаются добиться успеха малой кровью. Так было и в матче с "Тосно", с "Ростовом" и в других встречах. "Спартак" отходит назад и теряет победы. Кто-то говорит, что силенок не хватает или ещё чего-то. Нет, это что-то в голове не то у игроков созревает.

Когда я увидел "Спартак", который не способен двух передач подряд сделать, не может взять мяч под контроль… Полузащитники были постоянно закрыты, Фернандо, который вообще ведет игру, передач 6 или 7 отдал чужому. А впереди находился один Луис Адриано, который никак не мог зацепиться за мяч. Убаюкивало спартаковцев и то, что у соперника до поры не возникало моментов для взятия ворот. Однако я не сомневался, что в конце концов кто-нибудь где-нибудь кого-нибудь упустит - и все равно испанцы забьют гол.

И только когда петух все же клюнул, тренер решился показать, что мы же не защищающаяся команда. Выпустил Попова, Зе Луиша, атакующих игроков. Почему с самого начала было так не сделать? "Спартак" же вообще не умеет защищаться! Уже долгие-долгие годы не может. Ещё когда я играл, то защита была приличная, целостная. А уже к "Спартаку" Романцева это относилось в меньшей степени, потому он все время атаковал.

Я был просто ошарашен тем, как играл "Спартак" минут 70. Пока "Спартаком" вдруг не стала "Севилья", которая в концовке стала бояться упустить победу. Последние 15 минут матча показали, что можно было играть в этот футбол с первых минут", - цитирует Ловчева "Спорт уик-энд".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 10:03
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8
(1)
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:08) #
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online

Серафимыч, Америка уже давно открыта. Парадокс в другом. Тренер, которого взяли отладить оборону, став главным не научил ее футбольным азам.
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Цитата: utekay
на спортаг смотреть противно

на синит окуительно смотреть-как он всю игру отбивается от норвежского недоклуба или как его Арсенал дрюкает на новеньком почти заполненом стадионе
под жалобные стоны многотысячной толпы бомжей и под рукоплескания всей страны)))


Как всегда пишешь не то(
Ничего Зенит не отбивался. Даже если смотреть по статистике ударов и владением мячем. За собой смотрите
Регистрация: 24.10.2013
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:56) #
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Фернандо, который вообще ведет игру, передач 6 или 7 отдал чужому.
так и было..

Цитата: Сибирячок
написали бы трактат для тренеров Спартака, как строить защиту.

при котором тренере уже хаос в защите


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Есть такая формулировка: труднообучаемый, или по-русски тупой.


Приятно, что аффтор самокритичен.
Регистрация: 30.11.2013
№4 Написал: kurbath тула (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
на спортаг смотреть противно

на синит окуительно смотреть-как он всю игру отбивается от норвежского недоклуба или как его Арсенал дрюкает на новеньком почти заполненом стадионе
под жалобные стоны многотысячной толпы бомжей и под рукоплескания всей страны)))
Регистрация: 20.11.2015
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:19) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Пора бы научиться, всю великую историю его бьют, а он всё не умеет защищаться. Есть такая формулировка: труднообучаемый, или по-русски тупой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:13) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
на спортаг смотреть противно confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:09) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Евгений Серафимович, вы, как гуру тренерского цеха, написали бы трактат для тренеров Спартака, как строить защиту. Может и научились бы ..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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