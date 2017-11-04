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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: "Спартак" вообще не умеет защищаться
Эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о матче Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1).
"Меня такая игра "Спартака" не удивила, потому что это не первый случай. В прошлом году была у красно-белых радость в игре, когда они еще не стали чемпионами, рвались наверх, тогда они играли в атакующий футбол, который награждал их голами на последних минутах, секундах. А сейчас я довольно часто вижу, когда они пытаются добиться успеха малой кровью. Так было и в матче с "Тосно", с "Ростовом" и в других встречах. "Спартак" отходит назад и теряет победы. Кто-то говорит, что силенок не хватает или ещё чего-то. Нет, это что-то в голове не то у игроков созревает.
Когда я увидел "Спартак", который не способен двух передач подряд сделать, не может взять мяч под контроль… Полузащитники были постоянно закрыты, Фернандо, который вообще ведет игру, передач 6 или 7 отдал чужому. А впереди находился один Луис Адриано, который никак не мог зацепиться за мяч. Убаюкивало спартаковцев и то, что у соперника до поры не возникало моментов для взятия ворот. Однако я не сомневался, что в конце концов кто-нибудь где-нибудь кого-нибудь упустит - и все равно испанцы забьют гол.
И только когда петух все же клюнул, тренер решился показать, что мы же не защищающаяся команда. Выпустил Попова, Зе Луиша, атакующих игроков. Почему с самого начала было так не сделать? "Спартак" же вообще не умеет защищаться! Уже долгие-долгие годы не может. Ещё когда я играл, то защита была приличная, целостная. А уже к "Спартаку" Романцева это относилось в меньшей степени, потому он все время атаковал.
Я был просто ошарашен тем, как играл "Спартак" минут 70. Пока "Спартаком" вдруг не стала "Севилья", которая в концовке стала бояться упустить победу. Последние 15 минут матча показали, что можно было играть в этот футбол с первых минут", - цитирует Ловчева "Спорт уик-энд".
"Меня такая игра "Спартака" не удивила, потому что это не первый случай. В прошлом году была у красно-белых радость в игре, когда они еще не стали чемпионами, рвались наверх, тогда они играли в атакующий футбол, который награждал их голами на последних минутах, секундах. А сейчас я довольно часто вижу, когда они пытаются добиться успеха малой кровью. Так было и в матче с "Тосно", с "Ростовом" и в других встречах. "Спартак" отходит назад и теряет победы. Кто-то говорит, что силенок не хватает или ещё чего-то. Нет, это что-то в голове не то у игроков созревает.
Когда я увидел "Спартак", который не способен двух передач подряд сделать, не может взять мяч под контроль… Полузащитники были постоянно закрыты, Фернандо, который вообще ведет игру, передач 6 или 7 отдал чужому. А впереди находился один Луис Адриано, который никак не мог зацепиться за мяч. Убаюкивало спартаковцев и то, что у соперника до поры не возникало моментов для взятия ворот. Однако я не сомневался, что в конце концов кто-нибудь где-нибудь кого-нибудь упустит - и все равно испанцы забьют гол.
И только когда петух все же клюнул, тренер решился показать, что мы же не защищающаяся команда. Выпустил Попова, Зе Луиша, атакующих игроков. Почему с самого начала было так не сделать? "Спартак" же вообще не умеет защищаться! Уже долгие-долгие годы не может. Ещё когда я играл, то защита была приличная, целостная. А уже к "Спартаку" Романцева это относилось в меньшей степени, потому он все время атаковал.
Я был просто ошарашен тем, как играл "Спартак" минут 70. Пока "Спартаком" вдруг не стала "Севилья", которая в концовке стала бояться упустить победу. Последние 15 минут матча показали, что можно было играть в этот футбол с первых минут", - цитирует Ловчева "Спорт уик-энд".
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