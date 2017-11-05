Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:23
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
20:53
"Зенит" снова не забивает (46)
"Зенит" снова не забивает (46)
20:52
Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
20:04
Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Зенит" снова не забивает
Последние четыре тура "Зенит" провел без забитых голов. В Казани команда Роберто Манчини не смогла разочаровать Сослана Джанаева, и отставание от "Локомотива" осталось прежним.
"Зенит" и "Рубин" попали в непростые ситуации. Команда Роберто Манчини разучилась забивать голы. В предыдущих трех турах сине-бело-голубые ни разу не разочаровали вратарей соперников. Да и среди недели, чтобы забить "Русенборгу", потребовалось больше 90 минут. Все это привело к тому, что "Зенит" уступил лидерство московскому "Локомотиву" в чемпионате. Да как уступил, проиграв с треском на домашнем поле. Пока не видно каких-то решений от итальянского специалиста, связанных со схемой или с ролями игроков в нападении. Перерыв на сборные для Манчини будет очень кстати, но только надо уйти на этот самый перерыв, не отпустив от себя железнодорожников. "Рубин" далеко отстал от лидеров. Сходу привить казанцам стиль, отработанный в "Ростове", у Курбана Бердыева не получилось. Сердар Азмун не забивает, Сергей Рыжиков ошибается от матча к матчу. А казанцы катятся вниз по турнирной таблице. Еще и в Кубке вылетели после матча с "Крыльями". Понятно, что Курбан Бердыев в "Рубине" – это долгосрочный проект. Но чтобы первый сезон прошел с такими удручающими результатами, руководство казанцев явно не предполагало.
Роберто Манчини вновь не прибег к серьезным изменениям в составе. Лишь место Далера Кузяева в центре занял Матиас Краневиттер. В нападении у "Зенита" вышли Артем Дзюба (в центре), Александр Кокорин и Дмитрий Полоз (по флангам). Курбан Бердыев максимально насытил центральную зону, переведя на место опорника Руслана Камболова в помощь Янну М'вила. Созиданием у "Рубина" должны были заниматься Оздоев, Канунников и Жемалетдинов.
Стартовые минуты игры остались за "Рубином". Курбан Бердыев серьезно настроил своих футболистов, да и сам на бровке вел себя непривычно эмоционально. Его команда за счет активного движения на всех участках поля не позволяла "Зениту" даже доводить мяч до нападающих. "Рубин" мощно прессинговал питерцев уже у штрафной площади Лунева, заставляя защитников гостей выходить вперед только длинными передачами. А с верховыми единоборствами у казанцев был полный порядок. Однако, первый момент в матче возник у ворот Джанаева. Янн М'Вила обрезал полкоманды в середине поля, предоставив "Зениту" прекрасную возможность для контратаки. Едва питерцы ей не воспользовались, когда Кокорин с линии штрафной пробил очень близко со штангой.
В середине первого тайма М'Вила вновь серьезно ошибся, потеряв мяч у чужой штрафной площади после стандарта. Кокорин уже убегал в атаку, заставив Граната фолить на желтую в районе центрального круга. Предупреждение (правда, устное) чуть позже досталось и Курбану Бердыеву, который был крайне не доволен решениями арбитра и вступил в горячий спор с рефери. Судья вообще много фиксировал нарушений как у одной, так и у другой команды, поэтому матч часто тормозился свистками. Лишь ближе к перерыву "Зенит" очнулся и начал действительно опасно атаковать. Джанаев пришлось дважды выручить свою команду. Сначала Сослан отбил хлесткий удар Ивановича после углового, а затем потянул выстрел Полоза в угол. "Рубин" в концовке тайма начал проседать, многое позволяя у своей штрафной сопернику. Но до перерыва счет на табло не поменялся.
Начало второго тайма мало чем отличалось от старта матча. "Рубин" смело шел в атаку, много прессинговал соперника. Только в завершающей стадии атак точных передач по-прежнему не хватало. Забросы, прострелы - все снималось защитниками "Зенита". Питерцы снова застряли на своей половине поля. Вмешался в это Роберто Манчини, сменив Полоза на Жиркова, который вышел, естественно, с запиской для Паредеса. После текстового сообщения от главного тренера "Зенит" перестроился в три центральных защитника, а Кокорин перешел на позицию второго нападающего. Манчини надеялся, что Александр станет играть острее у чужих ворот, а он чуть было не срезал мяч в собственные после углового удара.
В середине второй половины "Зенит" вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, когда Мевлю на поле заменил Шатов. Олег снова передал послание от Манчини к Паредесу (может, итальянец, по большей части, для этого и проводит замены?) Чтобы в концовке еще усилить давление на защиту "Рубина", Дриусси сменил Краневиттера. Манчини максимально облегчил центральную зону, сделав ставку на активные фланги. Бердыев ответил на это, выпустив Азмуна, в надежде, что иранец все же прервет свою голевую засуху. Но "Рубин", затратив много сил на резвый старт, в концовке явно потерял в скорости. Казанцы прижались к своим воротам, отбиваясь от атак "Зенита". А питерцы моменты создали серьезные. Сначала Кокорин из выгодной позиции выстрелил чуть правее стойки, а потом Джанаев на самой ленточке остановил мяч после удара Дзюбы. Была возможность забить и у Смольникова. Игорь на скорости убрал в чужой штрафной защитника, а пробил прямо в Джанаева.
"Зенит" снова не забил. Четвертый тур подряд питерцы играют без голов. По действиям команды в нападении к Роберто Манчини возникло уже много вопросов, на которые он пока не может найти ответ. Сократить отставание от "Локомотива" "Зенит" не сумел. "Рубин" же в обороне сыграл по-бердыевски. Осталось только разобраться с провалами в концовках таймов.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"Зенит" и "Рубин" попали в непростые ситуации. Команда Роберто Манчини разучилась забивать голы. В предыдущих трех турах сине-бело-голубые ни разу не разочаровали вратарей соперников. Да и среди недели, чтобы забить "Русенборгу", потребовалось больше 90 минут. Все это привело к тому, что "Зенит" уступил лидерство московскому "Локомотиву" в чемпионате. Да как уступил, проиграв с треском на домашнем поле. Пока не видно каких-то решений от итальянского специалиста, связанных со схемой или с ролями игроков в нападении. Перерыв на сборные для Манчини будет очень кстати, но только надо уйти на этот самый перерыв, не отпустив от себя железнодорожников. "Рубин" далеко отстал от лидеров. Сходу привить казанцам стиль, отработанный в "Ростове", у Курбана Бердыева не получилось. Сердар Азмун не забивает, Сергей Рыжиков ошибается от матча к матчу. А казанцы катятся вниз по турнирной таблице. Еще и в Кубке вылетели после матча с "Крыльями". Понятно, что Курбан Бердыев в "Рубине" – это долгосрочный проект. Но чтобы первый сезон прошел с такими удручающими результатами, руководство казанцев явно не предполагало.
Роберто Манчини вновь не прибег к серьезным изменениям в составе. Лишь место Далера Кузяева в центре занял Матиас Краневиттер. В нападении у "Зенита" вышли Артем Дзюба (в центре), Александр Кокорин и Дмитрий Полоз (по флангам). Курбан Бердыев максимально насытил центральную зону, переведя на место опорника Руслана Камболова в помощь Янну М'вила. Созиданием у "Рубина" должны были заниматься Оздоев, Канунников и Жемалетдинов.
Стартовые минуты игры остались за "Рубином". Курбан Бердыев серьезно настроил своих футболистов, да и сам на бровке вел себя непривычно эмоционально. Его команда за счет активного движения на всех участках поля не позволяла "Зениту" даже доводить мяч до нападающих. "Рубин" мощно прессинговал питерцев уже у штрафной площади Лунева, заставляя защитников гостей выходить вперед только длинными передачами. А с верховыми единоборствами у казанцев был полный порядок. Однако, первый момент в матче возник у ворот Джанаева. Янн М'Вила обрезал полкоманды в середине поля, предоставив "Зениту" прекрасную возможность для контратаки. Едва питерцы ей не воспользовались, когда Кокорин с линии штрафной пробил очень близко со штангой.
В середине первого тайма М'Вила вновь серьезно ошибся, потеряв мяч у чужой штрафной площади после стандарта. Кокорин уже убегал в атаку, заставив Граната фолить на желтую в районе центрального круга. Предупреждение (правда, устное) чуть позже досталось и Курбану Бердыеву, который был крайне не доволен решениями арбитра и вступил в горячий спор с рефери. Судья вообще много фиксировал нарушений как у одной, так и у другой команды, поэтому матч часто тормозился свистками. Лишь ближе к перерыву "Зенит" очнулся и начал действительно опасно атаковать. Джанаев пришлось дважды выручить свою команду. Сначала Сослан отбил хлесткий удар Ивановича после углового, а затем потянул выстрел Полоза в угол. "Рубин" в концовке тайма начал проседать, многое позволяя у своей штрафной сопернику. Но до перерыва счет на табло не поменялся.
Начало второго тайма мало чем отличалось от старта матча. "Рубин" смело шел в атаку, много прессинговал соперника. Только в завершающей стадии атак точных передач по-прежнему не хватало. Забросы, прострелы - все снималось защитниками "Зенита". Питерцы снова застряли на своей половине поля. Вмешался в это Роберто Манчини, сменив Полоза на Жиркова, который вышел, естественно, с запиской для Паредеса. После текстового сообщения от главного тренера "Зенит" перестроился в три центральных защитника, а Кокорин перешел на позицию второго нападающего. Манчини надеялся, что Александр станет играть острее у чужих ворот, а он чуть было не срезал мяч в собственные после углового удара.
В середине второй половины "Зенит" вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, когда Мевлю на поле заменил Шатов. Олег снова передал послание от Манчини к Паредесу (может, итальянец, по большей части, для этого и проводит замены?) Чтобы в концовке еще усилить давление на защиту "Рубина", Дриусси сменил Краневиттера. Манчини максимально облегчил центральную зону, сделав ставку на активные фланги. Бердыев ответил на это, выпустив Азмуна, в надежде, что иранец все же прервет свою голевую засуху. Но "Рубин", затратив много сил на резвый старт, в концовке явно потерял в скорости. Казанцы прижались к своим воротам, отбиваясь от атак "Зенита". А питерцы моменты создали серьезные. Сначала Кокорин из выгодной позиции выстрелил чуть правее стойки, а потом Джанаев на самой ленточке остановил мяч после удара Дзюбы. Была возможность забить и у Смольникова. Игорь на скорости убрал в чужой штрафной защитника, а пробил прямо в Джанаева.
"Зенит" снова не забил. Четвертый тур подряд питерцы играют без голов. По действиям команды в нападении к Роберто Манчини возникло уже много вопросов, на которые он пока не может найти ответ. Сократить отставание от "Локомотива" "Зенит" не сумел. "Рубин" же в обороне сыграл по-бердыевски. Осталось только разобраться с провалами в концовках таймов.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.