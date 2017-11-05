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"Зенит" снова не забивает

"Зенит" снова не забиваетПоследние четыре тура "Зенит" провел без забитых голов. В Казани команда Роберто Манчини не смогла разочаровать Сослана Джанаева, и отставание от "Локомотива" осталось прежним.

"Зенит" и "Рубин" попали в непростые ситуации. Команда Роберто Манчини разучилась забивать голы. В предыдущих трех турах сине-бело-голубые ни разу не разочаровали вратарей соперников. Да и среди недели, чтобы забить "Русенборгу", потребовалось больше 90 минут. Все это привело к тому, что "Зенит" уступил лидерство московскому "Локомотиву" в чемпионате. Да как уступил, проиграв с треском на домашнем поле. Пока не видно каких-то решений от итальянского специалиста, связанных со схемой или с ролями игроков в нападении. Перерыв на сборные для Манчини будет очень кстати, но только надо уйти на этот самый перерыв, не отпустив от себя железнодорожников. "Рубин" далеко отстал от лидеров. Сходу привить казанцам стиль, отработанный в "Ростове", у Курбана Бердыева не получилось. Сердар Азмун не забивает, Сергей Рыжиков ошибается от матча к матчу. А казанцы катятся вниз по турнирной таблице. Еще и в Кубке вылетели после матча с "Крыльями". Понятно, что Курбан Бердыев в "Рубине" – это долгосрочный проект. Но чтобы первый сезон прошел с такими удручающими результатами, руководство казанцев явно не предполагало.

Роберто Манчини вновь не прибег к серьезным изменениям в составе. Лишь место Далера Кузяева в центре занял Матиас Краневиттер. В нападении у "Зенита" вышли Артем Дзюба (в центре), Александр Кокорин и Дмитрий Полоз (по флангам). Курбан Бердыев максимально насытил центральную зону, переведя на место опорника Руслана Камболова в помощь Янну М'вила. Созиданием у "Рубина" должны были заниматься Оздоев, Канунников и Жемалетдинов.

Стартовые минуты игры остались за "Рубином". Курбан Бердыев серьезно настроил своих футболистов, да и сам на бровке вел себя непривычно эмоционально. Его команда за счет активного движения на всех участках поля не позволяла "Зениту" даже доводить мяч до нападающих. "Рубин" мощно прессинговал питерцев уже у штрафной площади Лунева, заставляя защитников гостей выходить вперед только длинными передачами. А с верховыми единоборствами у казанцев был полный порядок. Однако, первый момент в матче возник у ворот Джанаева. Янн М'Вила обрезал полкоманды в середине поля, предоставив "Зениту" прекрасную возможность для контратаки. Едва питерцы ей не воспользовались, когда Кокорин с линии штрафной пробил очень близко со штангой.

В середине первого тайма М'Вила вновь серьезно ошибся, потеряв мяч у чужой штрафной площади после стандарта. Кокорин уже убегал в атаку, заставив Граната фолить на желтую в районе центрального круга. Предупреждение (правда, устное) чуть позже досталось и Курбану Бердыеву, который был крайне не доволен решениями арбитра и вступил в горячий спор с рефери. Судья вообще много фиксировал нарушений как у одной, так и у другой команды, поэтому матч часто тормозился свистками. Лишь ближе к перерыву "Зенит" очнулся и начал действительно опасно атаковать. Джанаев пришлось дважды выручить свою команду. Сначала Сослан отбил хлесткий удар Ивановича после углового, а затем потянул выстрел Полоза в угол. "Рубин" в концовке тайма начал проседать, многое позволяя у своей штрафной сопернику. Но до перерыва счет на табло не поменялся.

Начало второго тайма мало чем отличалось от старта матча. "Рубин" смело шел в атаку, много прессинговал соперника. Только в завершающей стадии атак точных передач по-прежнему не хватало. Забросы, прострелы - все снималось защитниками "Зенита". Питерцы снова застряли на своей половине поля. Вмешался в это Роберто Манчини, сменив Полоза на Жиркова, который вышел, естественно, с запиской для Паредеса. После текстового сообщения от главного тренера "Зенит" перестроился в три центральных защитника, а Кокорин перешел на позицию второго нападающего. Манчини надеялся, что Александр станет играть острее у чужих ворот, а он чуть было не срезал мяч в собственные после углового удара.

В середине второй половины "Зенит" вернулся к схеме с двумя центральными защитниками, когда Мевлю на поле заменил Шатов. Олег снова передал послание от Манчини к Паредесу (может, итальянец, по большей части, для этого и проводит замены?) Чтобы в концовке еще усилить давление на защиту "Рубина", Дриусси сменил Краневиттера. Манчини максимально облегчил центральную зону, сделав ставку на активные фланги. Бердыев ответил на это, выпустив Азмуна, в надежде, что иранец все же прервет свою голевую засуху. Но "Рубин", затратив много сил на резвый старт, в концовке явно потерял в скорости. Казанцы прижались к своим воротам, отбиваясь от атак "Зенита". А питерцы моменты создали серьезные. Сначала Кокорин из выгодной позиции выстрелил чуть правее стойки, а потом Джанаев на самой ленточке остановил мяч после удара Дзюбы. Была возможность забить и у Смольникова. Игорь на скорости убрал в чужой штрафной защитника, а пробил прямо в Джанаева.

"Зенит" снова не забил. Четвертый тур подряд питерцы играют без голов. По действиям команды в нападении к Роберто Манчини возникло уже много вопросов, на которые он пока не может найти ответ. Сократить отставание от "Локомотива" "Зенит" не сумел. "Рубин" же в обороне сыграл по-бердыевски. Осталось только разобраться с провалами в концовках таймов.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Сегодня, 20:53
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№46 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я поражаюсь как можно так в легкую каждый год разводить бомжей?
Сколько уже бабла на ветер выкинуто
Перестрелять на куй все руководство)
Регистрация: 20.11.2015
№45 Написал: нетрал (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
Ты не представляешь-скоро вас обойдем.

пупок развяжется...

Цитата: kurbath

Нам по куй ваш шнурок

ты даже не представляешь, как ему пох.. на свиней!
Регистрация: 26.04.2017
№44 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал

тебе шнур песенку спел про пять!

Нам по куй ваш шнурок
Регистрация: 20.11.2015
№43 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
.с 7 на 5 место перешли...

Ты не представляешь-скоро вас обойдем.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№42 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Dazai
Если Зенит повторит в Москве 1:5, болелы команде простят всё, а вот вас тут затроллят со всех сторон.

если бы бабушка была бы дедушкой,чем рискнуть можешь, бомжепрокладка?Чемпионат состоит из 30 матчей а не из одной игры со Спартаком,но бомжи думали иначе и повесили себе медальки,типично провинциальное мышление

Типичное высокомерие свиней.
Регистрация: 15.07.2017
№41 Написал: нетрал (Сегодня, 21:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак фореве
Вы сначала выиграйте у Спартака а потом посмотрим !

тебе шнур песенку спел про пять!
Регистрация: 26.04.2017
№40 Написал: Спартак фореве (Сегодня, 21:39) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы сначала выиграйте у Спартака а потом посмотрим !
Регистрация: 29.10.2017
№39 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Рубин»
Игра Зенита - огонь. Зря вы говорите, что Манчини плохой тренер. Дзюба только при такой игре выпадает. Но по факту - мы должны были 2-3 гола получать минимум. Повезло - да! Очко заработали. Но это не равная игра.

У Рубина - абсолютно нет атаки. Азмун, Канунников - пока кто-то из них на острие атаки, мы забиваем только случайно. Кудряшев полностью просрал свой фланг. И это еще он в атаку не подключается. Скорости нет, к концу игры еле ноги передвегает. По сравнению с Набиуллиным - не понимаю, почему именно он в основе? С Бауэром не буду даже сравнивать. Почему нет Льестенна? Почему его не выпускают? Мне не понятно вообще. Жемалетдинов-Льестенн вполне рабочая связка должна быть. А не Канунников-Азмун.

Хз чем Бердыев думает. Это не игра.
Регистрация: 5.08.2015
№38 Написал: Hitman (Сегодня, 21:35) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dazai
Если Зенит повторит в Москве 1:5, болелы команде простят всё, а вот вас тут затроллят со всех сторон.

если бы бабушка была бы дедушкой,чем рискнуть можешь, бомжепрокладка?Чемпионат состоит из 30 матчей а не из одной игры со Спартаком,но бомжи думали иначе и повесили себе медальки,типично провинциальное мышление
Регистрация: 20.04.2017
№37 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:30) #
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  •  (4)
online

Цитата: freddyk
Согласен, поступили по скотски, но не только с ним Газпром так поступил, лично мне стыдно за это. Но причем тут его график, он что чемпионский? Мне больше график Спалетти по душе.

У Спалетти суперкоманда и суперигра были. Это вообще не обсуждается. А сейчас после Мирчи потратилу кучу денег, а результат только хуже
Регистрация: 10.10.2013
№36 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:26) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Челси»
Вааааааааай)
Я может чего в футболе не понимаю и всё-же.Столько коментов по типа "Манчини- не тренер", "Игра Зенита УГ у тех или тех вот игра лучше".
А теперь вопрос, мы одни и те-же игры смотрим? То,что вы называете бесполезные забросы, до октября вытекало в голы.То, что Зенит творил на флангах,заканчивалось голами.Все обводки,ускорения,удары,пассы на коротке и т.д. и т.п. всё заканчивалось голами.В тот отрезок времени все восторгались игрой Питера и только блаженные лаяли о заговорах и прочем, но их никто не слушал.
А сейчас, игра всё та-же, но Питеру не везёт с реализацией и тут все прям экспертами стали- Я всегда говорил, Манчини не тренер и т.д.... Вы не эксперты, вы даже не болельщики, вас даже серой массой назвать не получиться. Но вы пишите, Я хоть поржу немножко, да.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№35 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:26) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
Может нам тоже негров закупить
..Сегодня он играет джаз ,а завтра - Родину продаст! smirk

Глушаков - похороны!
Цитата: suvirinimas
Дзюба-тоска


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№34 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Обидно. Хотел победы Бердыева .
Регистрация: 22.05.2015
№33 Написал: 4-yapipetka северодвинск (Сегодня, 21:21) #
  • -3
  •  (9)

сборная аргентины,лигу чемпионов выиграют,что то фурсенко выступать перестал
Регистрация: 5.11.2017
№32 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Зенитовцы вы себя переоцениваете.Забить Бердыеву очень сложно.Так что очко для вас как победа.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№31 Написал: нетрал (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинные головастики то возбудились ..с 7 на 5 место перешли...
Регистрация: 26.04.2017
№30 Написал: Max_78 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Секретный план Манчини для получения многомиллионной неустойки в действии.)) А если серьезно, то неплохая игра. Не проиграли, создали моменты. Голы обязательно придут. Просто некоторым надо спуститься на грешную землю, после дифирамбов в начале сезона, когда Зенит заранее нарекли чемпионом.
Регистрация: 5.11.2017
№29 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (8)

Купите Манекену еще шарфик - у него депрессия. Да и зима катИт в окно....

Че , не дошло ещё, чумазые??? Ну смотрим дальше....

Цитата: kurbath

Цыганское проклятье самое страшное
куй чем отмолишь мля))


Они вроде пытались отступными залакировать. Но мало дали видимо
Регистрация: 3.03.2007
№28 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:15) #
  • +5
  •  (11)
online

Игра Зенита-тоска. Шатов, Ерохин, Полоз, Дзюба-тоска. Манчини, сосдается впечатление что вообще ничего не понимает в футболе. Никакой игры. Вся игра строится по принципу БЕЙ-БЕГИ. Тупые навесы на столба Дзюбу - и вся игра. Далеко Зениту до игры Локомотива, ЦСКА, Спартака, Краснодара. Зенит фактически не имеет сильного нападения, а Манчини этого не понимает. Думаю что Манчини надолго не задержится. При лимите ставить 4 легионеров в защиту и 2 в опорную зону, не имея сильнейших нападающих, наводит на мысль, что Манчини-слабый тренер.
Регистрация: 9.02.2014
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Бомжи, продолжайте целовать Дзюбу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: interested (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
В пяти последних матчах два очка и два забитых мяча. Может, физрука уже убрать? rage
Регистрация: 18.10.2013
№25 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:14) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
и - 10 по забитым голам. Правильной дорогой идете, товарищи. Мирча вас проклял за ваше скотство. У Бенфики проклятие Белы Гуттманна. У Зинки будет проклятие Мирчи Луческу


Согласен, поступили по скотски, но не только с ним Газпром так поступил, лично мне стыдно за это. Но причем тут его график, он что чемпионский? Мне больше график Спалетти по душе.
Регистрация: 15.03.2012
№24 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может нам тоже негров закупить как свиньи тогда и атака пойдет совсем другая.А то печально смотреть на наше русское нападение.Которое забить не может который матч подряд.
Регистрация: 15.07.2017
№23 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Мирча вас проклял за ваше скотство.
У Бенфики проклятие Белы Гуттманна. У Зинки будет проклятие Мирчи Луческу

Цыганское проклятье самое страшное
куй чем отмолишь мля))
Регистрация: 20.11.2015
№22 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Манчини не тренер

Так им тренер и не нужен был, там же распильщики к власти вернулись во главе с Фурсом
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: Спартак фореве (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо теперь выносить бомжей тем самым показать им где их место !
Регистрация: 29.10.2017
№20 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: Спартак фореве
Не надо золотые медальки вешать раньше времени !


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:11) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи кончились laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№18 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:11) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
"ЗЕНИТ" СНОВА НЕ ЗАБИВАЕТ

статистика нерадостная confused
за 5 последних матча в чемпе:
победы - 0
ничьи - 3
поражение - 2

забито - 2 (1-го октября!)
пропущено - 6

Все было предрешено
Я ж говорил
Манчини не тренер
Аргентосы замерзли
Зенит кактится по наклонной))
Регистрация: 20.11.2015
№17 Написал: Спартак фореве (Сегодня, 21:10) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так ! Не надо золотые медальки вешать раньше времени !
Регистрация: 29.10.2017
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