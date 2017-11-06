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Вячеслав Булавин: клубам вредят перерывы на матчи сборных

Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 16-го тура Премьер-Лиги с "Рубином" (0:0).

- Игра "Зенита" как во внутреннем первенстве, так и в еврокубках вызывает большие вопросы. Команда не выигрывает давно, а в минувшем туре и вовсе не смогла воспользоваться осечкой "Локомотива" в игре с ЦСКА. Что, на ваш взгляд, происходит с питерцами?

- Матчи сегодня "Зениту" даются очень трудно. Все команды знакомы со стилем игры одной из ведущих команд страны, поэтому соперники выходят с настроем успешно защитить свои ворота в первую очередь, перекрываются все зоны. Минувшая встреча смотрелась не очень зрелищно, вряд ли понравилась собравшимся болельщикам, поскольку комбинационных действий от обеих команд было мало.

"Рубин" в привычном для себя стиле играл от обороны, комбинационный футбол ни у кого не получился. В атакующем плане казанцы уповали на длинные передачи и вероятные ошибки питерцев, но и они грамотно сыграли в обороне, навязав плотные действия в защите. Было очень много борьбы, в основном в центре поля.

В какой-то момент у "Зенита" возникло несколько голевых ситуаций, где-то спасал Сослан Джанаев, где-то мяч летел мимо. Но питерцы не использовали время, когда "Рубин" просел, и этим гости не воспользовались. К сожалению, реализация подвела, хотя моментов у "Зенита" было заметно позже. Наверное, итоговый результат больше на руку казанцам, нежели команде из Санкт-Петербурга.

- В подобные моменты многие начинают воспринимать перерывы на матчи сборных как очень полезный фактор. Возможно, "Зениту" нужно перевести дух и команда придёт в себя...

- Всегда считаю, что эти отъезды в сборные отрицательно сказываются на игроках. Южноамериканцев так вообще страшные перелёты ждут... Тренировочный процесс сбивается, ритм теряется, клуб готовится не в привычном режиме, да и игроки устают. Кто-то играет за сборные, а кто-то сидит... Перерывы не идут на пользу клубам, требуется время, чтобы вновь набрать ход.

Весь "Зенит" сейчас разъедется, и в каком состоянии все вернутся... Может, опыт Роберто Манчини поможет в безболезненном решении вопроса. Предстоящий матч с "Тосно", и "Зениту" обязательно нужно побеждать. Манчини пообещал, что команда будет забивать в последующих играх. Раз так, значит, стоит ждать голов.
Теги: Булавин Зенит Рубин
Сегодня, 07:36
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№2 Написал: Александр Жердин (Сегодня, 08:21) #
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МАРТ,
Брысь,пятидырчатое!
Регистрация: 9.11.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
.."устамши...и не емши"...нежнейшие? smirk
Регистрация: 6.09.2013
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