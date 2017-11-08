Пепе Рейна может не сыграть с Коста-Рикой и Россией

Вратарь "Наполи" и сборной Испании Пепе Рейна может пропустить товарищеские матчи против команд Коста-Рики и России под вопросом, сообщает Marca.35-летний футболист не принял участие в матче чемпионата Италии с "Кьево" (0:0) из-за проблем со спиной, но всё равно был вызван в национальную команду. Не исключено, что голкипер досрочно покинут расположение сборной.