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Пепе Рейна может не сыграть с Коста-Рикой и Россией

Вратарь "Наполи" и сборной Испании Пепе Рейна может пропустить товарищеские матчи против команд Коста-Рики и России под вопросом, сообщает Marca.

35-летний футболист не принял участие в матче чемпионата Италии с "Кьево" (0:0) из-за проблем со спиной, но всё равно был вызван в национальную команду. Не исключено, что голкипер досрочно покинут расположение сборной.
Теги: Рейна Сборная Испании Сборная Коста-Рики Сборная России
Сегодня, 00:06
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