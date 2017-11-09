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Сборная Финляндии разгромила команду Эстонии

Финляндия - Эстония 3:0

Гол: Сойри, 27, Лод, 31, 54

Финляндия: Йоронен, Гранлунд, Мойсандер (Пиринен, 46), Араюури (Тоивио, 46), Ойяла, Шуллер (Лам, 46), Лод (Скрабб, 79), Камара, Пукки (Дженсен, 46), Похьянпало, Сойри (Туоминен, 60)

Эстония: Аксалу, Тенисте, Калласте (Пикк, 46), Яагер, Тамм, Метс, Леписту (Дмитриев, 60), Антонов (Саппинен, 60), Кяйт (Мосников, 79), Аниер (Баранов, 86), Пурье (Зенев, 46
Теги: Сборная Финляндии Сборная Эстонии
Вчера, 22:44
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