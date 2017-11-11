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Юношеская сборная России уступила Румынии

Молодежный чемпионат Европы-2018

Групповой турнир

Россия U19 - Румыния U19 1:2

Гол: Цупченко, 83 - Моруцан, 61, Мэцан, 70

Россия: Сафонов, Бородин, Евгеньев, Губанов, Тикнизян, Голубев, Уткин (Цупченко, 83), Сулейманов, Володкин (Киселев, 74), Сергеев (Руденко, 72), Игнатьев

Румыния: Влад, Харуц, Дима, Бобок (Молдовену, 66), Трусеску (Берси, 81), Скречу, Драгомир, Моруцан, Миковски, Сынтян, Мэцан (Балута, 76)

Предупреждения: Евгеньев, 48, Драгомир, 51, Голубев, 53, Сулейманов, 85

Удаления: Драгомир, 90+3
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 18:12
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