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Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Швейцарии по сумме двух матчей обыгрывает Северную Ирландию и выходит в финальную часть ЧМ-2018. Напомним, первая встреча завершилась победой швейцарцев с минимальным счетом (1:0).

Чемпионат мира-2018. Плей-офф

Швейцария - Северная Ирландия - 0:0

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович (Эмболо, 86), Джака, Родригес, Цубер, Джемаили (Мехмеди, 61), Закария, Шер, Шакири (Фройлер, 80).

Северная Ирландия: МакГоверн, МакОли, Эванс, Дэвис, Вашингтон, Брант, Даллас, Норвуд (Джонс, 74), Хьюз, Уорд (Макденнис, 74), Сэвилл.

Предупреждения: Брант, 7, Сеферович, 71, Эванс, 78.
Теги: Сборная Швейцарии Сборная Северной Ирландии
Вчера, 23:40
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№1 Написал: Toorch (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Аканджи, Сеферович, Джака, Родригес, Джемаили (Мехмеди, 61), Закария, Шакири - это точно сборная Швейцарии? Просто 3 человек до сборной Албании или Алжира не хватает. grin
Регистрация: 14.03.2017
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