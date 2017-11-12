Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Швейцарии по сумме двух матчей обыгрывает Северную Ирландию и выходит в финальную часть ЧМ-2018. Напомним, первая встреча завершилась победой швейцарцев с минимальным счетом (1:0).Чемпионат мира-2018. Плей-офф: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович (Эмболо, 86), Джака, Родригес, Цубер, Джемаили (Мехмеди, 61), Закария, Шер, Шакири (Фройлер, 80).: МакГоверн, МакОли, Эванс, Дэвис, Вашингтон, Брант, Даллас, Норвуд (Джонс, 74), Хьюз, Уорд (Макденнис, 74), Сэвилл.Предупреждения: Брант, 7, Сеферович, 71, Эванс, 78.